22 SEP 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Entre Espanyol y Elche gastaron estos 20 últimos años menos de lo que el Barça en Negreira"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Temas relacionados
"El término "genocidio" se lo ha inventado Pedro Sánchez y lo ha sacado de la manga con su instinto político para sobrevivir políticamente"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño