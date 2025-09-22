MÁLAGA ACOGE UN PROGRAMA ESPECIAL DE ‘HERRERA EN COPE’ CON CARLOS HERRERA, JORGE BUSTOS Y ALBERTO HERRERA

‘Herrera en COPE’ llega a Málaga. Mañana a partir de las 06.00 h, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera emitirán en directo desde el Auditorio Edgar Neville. Desde allí, los malagueños que lo deseen podrán formar parte del programa asistiendo como público con entrada libre hasta completar aforo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, pasarán por los micrófonos de ‘Herrera en COPE’ para hablar de los desafíos que atraviesa la capital, como ciudad puntera y lugar de encuentro de instituciones.

La última en fijarse en Málaga ha sido la Universidad Alfonso X El Sabio, que este curso abre las puertas de un nuevo campus universitario allí. Para hablar de ello y entender esta apuesta por la ciudad como enclave académico, Luis Couceiro, rector de UAX Mare Nostrum, será entrevistado en el programa.

Málaga se convierte así en la segunda parada de una gira en la que ‘Herrera en COPE’ promete recorrer toda España para estar cerca de los oyentes y mantener el pulso de lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Sobre ‘Herrera en COPE’

De lunes a viernes, desde las 06.00 hasta la 13.00h con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera, el programa apuesta por una nueva forma de ver y contar la actualidad, combinando para ello la mejor información y el mejor entretenimiento.

Una fórmula que ha consolidado a Carlos Herrera como líder del crecimiento en el ‘prime time’ radiofónico y ha llevado a COPE a lograr su mejor dato en la historia. Según la segunda ola del Estudio General de Medios (EGM), el programa suma 273.000 oyentes (+11%) y ya son 2.763.000 las personas que cada día buscan en ‘Herrera en COPE’ la mejor información y el mejor análisis con la voz más influyente de la radio.