El terrible error que cometes cuando tomas antibióticos en casa

La función de los antibióticos es combatir las infecciones bacterianas pero no virales. No siempre que tenemos dolor de garganta se puede atacar con estos medicamentos. Por eso, es necesario a acudir a tu médico y que sea él quien valore si es necesario o no. De hecho, los antibióticos solo se pueden adquirir con una prescripción médica. El motivo es que su uso excesivo acaba con todas las bacterias de nuestro organismo y llegaría un punto en el que podría hacerse resistente.

El uso inadecuado de los antibióticos para estos casos:

Resfriado.

Gripe.

Bronquitis.

La mayoría de los casos de tos.

Algunas infecciones de oído.

Gastroenteritis viral.

¿Qué ocurre si lo tomamos y tenemos una infección viral?

La infección no se curará.

El virus se podrá contagiar.

Puede provocar efectos secundarios innecesarios y perjudiciales para tu salud.

Fomenta la resistencia del organismo a los antibióticos.

¿Cómo tomar antibióticos de forma responsable?

Pídele consejos a tu médicos para que te dé alternativas y tratar tus síntomas.

Nunca tomes los restos de un antibiótico para una enfermedad que has sufrido despúes.

Usálos solo cuando tu médico te los haya recetado para ese momento en concreto.

Reduce los riesgos de contraer infecciones como beber leche cruda, lávate las manos y cocina alimentos a una temperatura segura.

¿Cómo proteger a tu organismo del efecto de los antibióticos?