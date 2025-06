El discurso de Pep Guardiola sobre el drama de Gaza: "Me duele muchísimo, y esto no va de ideologías"

Pep Guardiola se ha hecho viral en las últimas horas por su discurso contra el horror en Gaza, en Palestina.

El técnico del Manchester City habló este lunes en la Universidad de Manchester, donde fue investido doctor honoris causa, y donde se expresó sobre el conflicto con una humanidad que conmovió.

"Me da muchísima pena todo lo que vemos en Gaza. Me duele todo, el cuerpo entero", afirmó. "Dejadme ser claros: esto no va de ideologías. Tampoco va de que yo tenga razón y tú estés equivocado. ¡Vamos! Va sobre el amor por la vida".

"Esto va de cuidar al de al lado. Quizás pensemos que los chicos y chicas que vemos de cuatro años que están siendo asesinados por una bomba o siendo asesinados en un hospital porque eso deja de ser un hospital no es asunto nuestro. Pero tened cuidado, la próxima vez podría ser un niño de cuatro o cinco años nuestro", advirtió.

"Disculpadme que vea a mis hijos María, Mario y Valentina, cuando les veo cada mañana y me asusto por lo que podría ocurrirles", añadió.

"En un mundo en el que a menudo nos dicen que somos muy pequeños para marcar la diferencia, esta historia me recuerda que el poder que tenemos no está en el tamaño, sino en elegir: en rechazar mantenerse callado cuando más importa", reflexionó tras reflejar el problema sobre Gaza con una fábula.

Según organizaciones como UNICEF, al menos 322 niños han muerto en lo que llevamos de 2025 en la franja de Gaza como consecuencia de los bombardeos israelíes. El Minsterio de Salud de Gaza sitúa en esta cifra en más de 17.000 niños fallecidos desde que conflicto resurgió el 7 de octubre de 2023.