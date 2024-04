Siembra el pánico en un barrio de Gijón al colgar un cartel para encontrar lo que ha perdido: "Si la coges..."

Seamos francos, cuando uno pierde algo, se coge un berrinche que rara vez tiene solución. Porque sí, haces todo lo que puedes para encontrarlo, pero a veces es imposible, causándote un disgusto monumental. Claro, depende mucho de lo que pierdas, pero, cuando perdemos algo de mucho valor, tendemos a entristecernos mucho.

Y no hablamos de un valor monetario incalculable, sino del sentimental, que hace que, por lo perdido, sea todavía más doloroso el proceso. ¿A quién no le ha pasado que ha perdido una pulsera, un collar, o un regalo de un ser querido, y le ha dolido en el alma? Sin duda, hay cosas que duele perderlas y, por eso, nos empeñamos tanto en encontrarlas.

Si no, que se lo digan a este vecino de Gijón, que ha perdido algo de un valor incalculable y ha decidido poner un cartel en el barrio para encontrarlo. Sentimos decirte que no ofrece recompensa (al menos no lo detalla), pero pide encarecidamente que lo encuentres. Y no tanto por el cariño que le tenga, sino por lo que ha perdido.

Y es que se trata de algo de lo más peligroso.

Siembra el pánico por lo que ha perdido

Seguro que, si alguna vez has visto un cartel de "se busca" (y no hablamos de los del oeste típicos de películas), se trataba de cosas más o menos normales. Puede que un perro o un gato, o incluso un loro, o un peluche o juguete muy querido. Pero, con total seguridad, nunca has visto algo como esto.

Y es que este vecino de Gijón ha perdido a su mascota, sí, pero no es una muy común. Se trata de una cobra y, sin ir más lejos, es una cobra venenosa. Al menos, así lo detalla en su cartel de búsqueda.

"Se busca cobra de tres metros perdida. Capacidad de meterse por tuberías y sitios estrechos" empezaba diciendo este vecino. Claro, que con eso ya te da un poco de miedo, sin pensar en lo que venía después, al dar ciertas indicaciones.

"Tiene microchip. No acariciar, es asustadiza. Coger por el cuello en caso de coger. Laysi es su nombre" terminaba diciendo, para, después, añadir un contacto.

Sentimos decirte que no, no se trata de una broma. Si vives cerca del barrio, que sepas que puedes encontrártela incluso en tu casa, ya que tiene una habilidad incalculable para meterse por sitios estrechos y aparecer donde no quieres que aparezca.

Le roban el móvil, activa la localización y se queda a cuadros al ver dónde está

Se trata de un vecino de Palencia, que hace unas semanas, se vio obligado a colgar un cartel en la zona común de su edificio para reclamar algo. Y es que el día 30 de octubre le pasó algo y tiene mucho que ver con sus vecinos, aunque ellos no lo sepan. Y es que perdió su móvil, que era un iPhone de color dorado.

Como tiene activada la función de geolocalización del teléfono móvil, decidió mirar qué es lo que había ocurrido y dónde podía estar, y se sorprendió al darse cuenta de que estaba en su mismo edificio. Eso sí, no estaba en su casa y era bien consciente de que se lo había robado alguno de sus vecinos.





Así pues, decidió colgar un cartel para reclamar lo que es suyo. Un cartel que ha recopilado la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos: "Está localizado por GPS en este portal e interpuesta la denuncia. Se ruega lo antes posible, se entregue a la Policía Nacional, al estar bloqueado por Apple, no se puede utilizar por otra persona, es inservible" empezaba a decir.

"Su interior contiene fotografías muy importantes para mí, de una persona que ya no está. Se gratificará con 100 euros" decía.