"Se busca": la oferta de trabajo más demandada y que menos gente aplica

"Se necesita carnicero y pescadero que sirvan para desempeñar el puesto de oficial de primera en Canarias", "se necesita carnicero profesional para incorporación inmediata en Valladolid", "busco carnicero profesional con experiencia en mostrador de carne y charcutería para una empresa familiar en Gerindote, Toledo". Estas son tres de las más de una veintena de ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana en un conocido portal de empleo. En un día en el que el paro es protagonista, hoy en 'Mediodía COPE' hemos querido fijarnos en un sector que necesita de mano de obra, el de las carnicerías.

Tanto es así que son muchas las que hay repartidas por toda España, que se ven con problemas a la hora de contratar porque buscan gente y no la encuentran. Es el caso de Luis Zuazu, tiene varias carnicerías en Pamplona y, a menudo, se encuentra con problemas cuando necesita cubrir puestos de trabajo. "Desgraciadamente últimamente es lo que nos está pasando. Ya llevamos bastante tiempo que no podemos cubrir los puestos de trabajo, no yo sino todos mis compañeros. En nuestro sector es, hoy día, el mayor problema que tenemos", señalaba el propio Luis.

"Hay mucho carnicero ya de cierta edad que ha sido siempre carnicero y sigue siéndolo, pero parece que es una posición que no atrae mucho a la gente joven. Entonces, últimamente se están haciendo cursos aquí en Pamplona. Yo soy el presidente del gremio de carniceros y hemos estado haciendo cursos con el Servicio Navarro de Empleo, con un certificado de profesionalidad (...) Y ahora hay otras entidades que sí están haciendo", explicaba.

¿Qué está ocurriendo?

A día de hoy las profesiones más demandadas están relacionadas con el mundo de la informática y la tecnología. Para Luis, estos es un "problema", puesto que también hay necesidad en otros trabajos y no se habla tanto de ello. "Pienso que es problema de nuestro sector, pero hablo con gente de otros sectores -construcción u hostelería- y están parecido. Hay muchas profesiones que estamos teniendo mucho déficit de empleo. Luego, cuando ves esos datos del paro te llaman la atención, porque nosotros tenemos mucha dificultad para contratar", resaltaba Luis, contrariado por la necesidad que tienen de cubrir puestos.

Las claves para ser carnicero

A la hora de tratar el tema de los cursos, el presidente del gremio ha explicado lo siguiente: "Ser carnicero no se aprende en 240 horas o 480. Cuando sale uno de este curso, por lo menos ves que ha probado, que es una profesión que les puede gustar", contaba, añadiendo que él cuando habla con los alumnos les anima a que si quieren, pueden encontrar trabajo fácilmente. "Además, ahora ya no es tan difícil ser carnicero. Antes se necesitaba pues, deshuesar un jamón... hacer trabajos que quizás tienen más dificultad. Hoy día creo que lo que se demanda es ser amable, majo, tener ganas de trabajar, atender bien al público y, como vas a aestar arropado de gente que sabe más, no es tanta la dificultad", señalaba Luis.

Una de las últimas contrataciones que ha realizado Zuazu ha sido la de Cristina. Una joven que ha querido probar nuevas experiencias y que ha acabado teniendo suerte: "Muy contenta porque he caído en buenas manos, en buen sitio y he aprendido muchísimo", decía emocionada Cristina, que se apuntó a un grupo por una amiga en común. "Yo les diría que probasen, que es un trabajo muy bueno, y todo es tener actitud y ganas de trabajar, esfuerzo, empeño, el probar, el proyectarse, el cambiar y las ganas de probar otros trabajos", sentenciaba.