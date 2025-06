La reacción de Maldini tras las palabras de Simone después de caer eliminado del Mundial de Clubes: "Le falta autocrítica"

El Atlético de Madrid se ha quedado por fuera del Mundial de Clubes, pese a imponerse este lunes por 1-0 a Botafogo con un gol del francés Antoine Griezmann, quien llevaba desde finales de febrero sin anotar.

Tras el partido, el entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, explicó “que hacer seis puntos no era malo, pero al final terminó condenándonos el partido contra el PSG donde cualquier decisión nos perjudicó”. Además, aseguró que "en el partido de hoy en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Tuvo el penal ese en el que revisó una jugada anterior para no cobrarnos el penalti. Más de lo mismo, tranquilidad. Nosotros sabemos lo que tenemos que mejorar y esto nos ayuda".

EFE Pablo Barrios, tras caer con el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

Preguntado sobre el posible penalti explicó que "no me voy a detener en ese episodio. Solo felicitar al rival que trabajó muy bien y defendió como hay que defender. Cuando uno defiende bien y ataca bien tiene más opciones de ganar".

“Estoy orgulloso del trabajo de los chicos. Dimos absloutamente todo. Ganamos dos partidos de tres y tristemente nos quedamos fuera”, finalizó diciendo.

maldini, duro con simeone

Por su parte, Maldini fue muy critico con las palabras del Cholo Simeone que aseguró que “le falta un poquito de autocrítica en esto que estamos escuchando últimamente”. “Ha habido jugadores que han estado a un nivel pésimo. De Paul, por ejemplo, ha estado francamente mal. Los centrales han estado mal. Sorloth, lo ha fallado todo. No es normal todo lo que ha fallado”, continuó diciendo.

Por su parte, Griezmann “en la segunda parte, me parece que ha estado mejor, pero también me da la sensación de que está ya un poco en un tramo ya que no puede esperar mucho de él”.

EFE Griezmann, contra el Botafogo, en el Mundial de Clubes

“El torneo ha sido discreto del Atlético de Madrid. El Paris Saint-Germain le gana bien, le gana cómodo. Y hoy el Atlético de Madrid acaba ganando, pero es que yo creo que el Botafogo es un equipo que defiende bien, pero me parece que no te puede eliminar, sinceramente”, finalizó diciendo.

