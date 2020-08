El secreto para cocinar las tortillitas de camarones y que vuelven loco a este exfutbolista del Real Madrid

Si vas a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) no puedes dejar de ir a un buen bar o restaurante y probar sus exquisitas tortillitas de camarones. Es sin duda la tapa estrella de esta zona costera que se consume además durante todo el año.

Nunca una receta tan sencilla ha creado tanto furor entre la población. Para su cocinado, basta con una masa sin huevo, elaborada con harina de garbanzos y unos camarones crudos. A la hora de elaborarlas, tenemos que evitar que la masa quede excesivamente gruesa, ya que de esta manera no queda igual de crujiente y concentrándose mayor porcentaje de grasa en la fritura.

¿Cómo elaborar las tortillitas de camarones?

El proceso es bastante sencillo si tienes unas mínimas nociones en el arte culinario. Para empezar, nos hacemos con un cuenco donde mezclar la harina de trigo con la de garbanzos. A ello tenemos que añadirle, para potenciar el sabor, el perejil y la cebolleta picada. Finalmente, incluimos los camarones crudos y frescos.

El color amarillento tan característico de las tortillitas de camarones se consigue añadiendo cúrcuma (similar al azafrán) a la masa. Una vez que tenemos todos los ingredientes en el bol, añadimos un vaso de agua fría para a continuación removerlo todo.

Si todo ha ido bien, la masa quedará ligera. Dejamos que repose en la nevera por un periodo aproximado de treinta minutos. Pasado este tiempo, volvemos a añadir un chorro de agua fría a las tortillitas de camarones para volver a batir.

Luego, llega el momento del cocinado. Para ello, utilizamos una sartén de grandes dimensiones, ponemos aceite de oliva virgen extra (sin escatimar en cantidad) y, cuando se caliente el aceite, vamos depositando pequeños trozos de la masa batida hasta que vaya cuajando. Es importante que queden bien doratitas por ambas caras.

Una vez se hayan frito, extraemos el aceite con papel absorbente para colocarlos en la bandeja donde la vayamos a servir a los comensales.

Rafael Van der Vaart, un apasionado de las tortillas de camarones

El 17 de junio de 2015, la cadena COPE vivió una divertida anécdota en el programa deportivo nocturno del momento, 'El Partido de las 12', con la abuela del exfutbolista del Real Madrid o del Betis,Rafael Van der Vaart.

Pese a su origen holandés, su familia materna es procedente de Cádiz, y más concretamente de Chiclana de la Frontera. El día que fue presentado como jugador bético, fue entrevistado por Joseba Larrañaga. Van der Vaart mostró su satisfacción por regresar a la Liga española tras varias temporadas en el Hamburgo alemán.

En medio de la entrevista, entró por teléfono también la abuela del futbolista, Doña Dolores, quien confensó que uno de los platos andaluces que vuelven loco a Van der Vaart son precisamente las tortillitas de camarones: “Cuando viene a casa me pide tortilla de camarones. Siempre he visto al Betis y me imaginaba viendo a mi nieto jugando. ¡Quién me iba a decir que iba a acabar viniendo!", confesaba aquel junio de 2015 doña Dolores.

En este enlace puedes revivir aquella entrevista.