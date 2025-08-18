"No hay descanso. No hay descanso y parece que, de momento, no lo va a haber en la lucha contra el fuego. Una lucha contra el fuego que sigue sobre el terreno, pero que es también la lucha que libran desde la distancia aquellos que han salido de sus casas, con lo poco que hayan podido coger, y que solo pueden rezar, esperar y confiar en que la pesadilla no sea peor cuando vuelvan a casa. La casa en la que vives con todo lo que implica tus recuerdos, documentos, objetos de más o menos valor, pero también tu negocio, en algunos casos. O tus animales.

De ahí que haya mucha gente a la que han tenido que sacar a la fuerza. Lo hemos visto en Cabezabellosa, en Cáceres. Fue difícil desalojar a los 335 vecinos que viven allí, de hecho, una veintena se negaron y tuvo que ser un convoy formado -ente otros- por Guardia Civil y Protección Civil los que entraran a recogerlos porque las llamas rodeaban literalmente el pueblo, estaban atrapados.

Así que, por suerte, todos están a salvo porque no olvidemos que, además de más de 100.000 hectáreas, de miles de desalojados, lo peor de estos incendios son los 4 fallecidos que se han dejado la vida, literalmente, por apagar el fuego. El último esta mañana. Ese bombero que ha fallecido después de volcar la autobomba en la que se dirigía al incendio de Yeres. El otro bombero que iba con él, un peón, está herido, por suerte, leve.

Así que, por todo esto, con todo este panorama que es desolador a todos los afectados por los incendios de poco les ha servido esperar días para escuchar al presidente del Gobierno salir a decir lo del Pacto de Estado es algo que siempre queda bien porque implica consenso y voluntad de ir todos a una, pero esto es por lo primero que cojea el anuncio de Pedro Sánchez.

No puedes proponer un pacto de Estado sin diálogo o solo, con un diálogo selectivo en el que tú eliges quién es interlocutor válido y que inicias cargando contra un partido que, de entrada, preside las tres CC. AA. donde más daño están haciendo los incendios y encima cuando vienes de tener como único portavoz a un ministro que es, en sí mismo, un incendiario de la política como es el ministro de Transportes.

Y luego, la inmediatez. Las víctimas de los incendios necesitan soluciones ya. No pueden esperar a que se cocine un pacto de Estado que, por todo lo anterior, requiere tiempos. Y una cosa más: habla el presidente de un pacto de Estado para mitigar los efectos de la emergencia climática en España.

Cuando solo con escuchar un poco a los ganaderos, a los agricultores, uno entiende que el drama de los incendios va más allá de eso, que no solo es consecuencia de que haga más calor en verano. Así que para empezar, lo más fácil para el presidente sería escuchar lo que le pide la gente que vive, que cuida todo el año lo que estos días se está perdiendo".