Roba los paquetes que llegan a su edificio y alucina al ver de quién es uno de ellos: "La culpa..."

Sin lugar a dudas, vivir en una comunidad de vecinos no es tarea fácil y menos cuando tienes algún que otro vecino que no tiene educación. A veces convives con ellos puerta con puerta y no te queda más remedio que soportarlo, y otras veces no hay otra que encontrártelo en el ascensor y fingir una sonrisa.

Pero, ¿qué pasa cuando uno de esos vecinos te ha hecho algo que te ha sentado mal? A veces tienes que tener una charla con ellos y, sin duda, no es una tarea fácil. Por eso, hay algunos vecinos que, en lugar de tener una conversación con ellos cara a cara, deciden dejarles una nota en el rellano avisando de alguna situación que les ha sentado mal.

Es lo que ha hecho este vecino, que ha dejado una notita al "gracioso" de su vecino para avisarle de una situación. Y es que este graciosillo se dedicaba a robar los paquetes de pedidos que llegan al edificio. Una nota que recogía la cuenta de X (antiguo Twitter) @LiosDeVecinos:

"Al gracioso que se dedica a robar los paquetes..." comenzaba diciendo la nota. Y es que ha debido de alucinar al ver a quién había robado uno de sus paquetes: a un niño.

"Enhorabuena por dejar sin Navidad a un niño. Si te come la culpa, 2ªI" aclaraba este vecino. Todavía no sabemos si lo habrá devuelto o no, pero esperemos que sí, ya que cuesta un dinero comprar cosas y no es plato de buen gusto que te lo quiten.

Lo que pasa por no cerrar bien la puerta de un edificio

En este caso, y a través de la cuenta de X @LiosdeVecinos, hemos conocido la historia de este bloque de vecinos. Uno de ellos, como ya hemos venido viendo habitualmente con este tipo de historias, ruega a través de un cartel "no abrir la puerta de la calle a personas desconocidas". El motivo que da, según recoge el papel puesto en la zona común del edificio, es que "ya han intentado abrir alguna puerta de este edificio".





Hasta aquí parece una solicitud más a toda la comunidad de vecinos. Lo sorprendente llega cuando otro vecino del edificio respondía a este primer cartel con un segundo, a modo de información adicional: "Y se cuelan indeseables que se dedican a robar los felpudos".

A continuación, agrega: "Ya les vale, que me encantaba el que tenía".

La queja de unos vecinos por cómo toca el piano otro de ellos

Gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos, hemos podido conocer la carta de este pianista. El artista comienda su carta presentándose: "Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo".

Así, y después de esta pequeña introducción, el pianista vigués promete que "pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca".

A continuación, Velpister lamenta que "no hay nada más triste que no te escuchen" y agrega que eso le dijeron "cuando alquilé el local, que no se oía".





Así, el artista cuenta que un vecino de su edificio "muy amable" fue a verle para pedirle que tuviera cuidado "porque no podía soportarlo más". Visto lo visto, el artista pidió disculpas. "Decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes. No volveré a poner el bafle, que es lo que más molesta, con las bases rítmicas y desde luego, desde las 21:00h no tocaré ni siquiera el piano. Los sábados, domingos y festivos no empezaré a tocar hasta las 11:00, salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber. Entiendan que durante el día he de seguir tocando, pues soy concertista y tengo que ensayar muchas horas al día", explica el vigués.

No obstante, y pese a procurar "tener más cuidado" se ofrece a todos sus vecinos: "No duden en decirme si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy".

En último lugar, les hace una invitación y si aluno de ellos en algún momento quisiera "escuchar mejor", les invita a entrar: "Pueden pasar, que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo". La frase final, ya invita realmente a ir: "Traigan cervezas".