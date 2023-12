Todos los que hayan vivido o que actualmente vivan en un edificio, sabrán lo complicada que es la convivencia con los vecinos. Vivir pared con pared, en el fondo, hace el día a día de muchos vecinos algo difícil e inevitablemente se terminan generando conflictos de todo tipo.

Aunque, seamos sinceros, la mayoría de ellos están relacionados con el ruido, los golpes, la música a horas indebidas. No obstante, en este caso no se trata de una queja, sino de la enternecedora carta de un pianista vigués, que responde al nombre artístico de Velpister, que durante más de dos años había tocado el piano en su casa.

Un inquilino, al parecer, se había quejado de la música y él decidió poner esta amable carta en la zona común, no solo disculpándose, sino también invitándoles a entrar.





El pianista vigués invita a sus vecinos a escuchar: "Traigan cervezas"

Gracias a la cuenta de X @LiosdeVecinos, hemos podido conocer la carta de este pianista. El artista comienda su carta presentándose: "Soy el pianista que lleva algo más de dos años molestándoles sin yo saberlo".

Así, y después de esta pequeña introducción, el pianista vigués promete que "pensé que no se oía. A veces hubiese querido que escuchasen las piezas que toco, pura vanidad, pensando que nadie me escuchaba nunca".

A continuación, Velpister lamenta que "no hay nada más triste que no te escuchen" y agrega que eso le dijeron "cuando alquilé el local, que no se oía".





Así, el artista cuenta que un vecino de su edificio "muy amable" fue a verle para pedirle que tuviera cuidado "porque no podía soportarlo más". Visto lo visto, el artista pidió disculpas. "Decidí escribir esta carta para pedir disculpas a todos ustedes. No volveré a poner el bafle, que es lo que más molesta, con las bases rítmicas y desde luego, desde las 21:00h no tocaré ni siquiera el piano. Los sábados, domingos y festivos no empezaré a tocar hasta las 11:00, salvo que no me dé cuenta del día, que me ocurre a veces, y me lo pueden hacer saber. Entiendan que durante el día he de seguir tocando, pues soy concertista y tengo que ensayar muchas horas al día", explica el vigués.

No obstante, y pese a procurar "tener más cuidado" se ofrece a todos sus vecinos: "No duden en decirme si puedo hacer algo más o cualquier otra cosa que siempre les atenderé con absoluta educación y empatía. Y hasta simpático soy".

En último lugar, les hace una invitación y si aluno de ellos en algún momento quisiera "escuchar mejor", les invita a entrar: "Pueden pasar, que hay muchos asientos muy cómodos para sentarse un rato y escuchar música en directo". La frase final, ya invita realmente a ir: "Traigan cervezas".





"Le quiero como vecino"

El post de X se ha hecho viral y acumula más de cinco mil 'me gusta' y decenas de comentarios. Muchos de ellos, eso sí, elogiando la educación del artista y sus deseos por tener a alguien como él en su edificio.

"Le quiero como vecino", dice un usuario de esta red social. Otro cuenta: "Quiero que sea mi vecino. En casa de mis padres teníamos un vecino que tocaba el saxo todos los sábados por la tarde y era delicioso escucharlo", escriben.