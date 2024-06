Sin duda, lo que más pega ahora que llega el verano y las buenas temperaturas, es hacer planes con tus amigos y salir a alguna terraza a tomar algo. A la sombra, con un buen refresco y si corre un poco de viento, es el lugar perfecto para que te refugies del calor y te pongas al día con las personas que más quieres pero que hace tiempo que no ves.

Sí, ahora que va llegando esa época estival, verás que todo el mundo se va directo a las terrazas, independientemente de la hora que sea. Por la mañana, a mediodía, por la tarde, o por la noche, es el momento siempre perfecto para acudir a una. Y, ¿qué mejor que una terraza para celebrar algo?





Un ascenso, un nuevo trabajo, un compromiso, o un fin de curso ajetreado, son ocasiones perfectas para juntarse todos en una terraza y brindar por todo aquello. Y es lo que pensó Merche, una mujer de Palma de Mallorca, que es madre de un adolescente que acaba de terminar cuarto de la ESO.

Para celebrar que habían terminado y que pasaban a una nueva etapa, decidió hacer una reserva para él y sus compañeros en un bar de hamburguesas. Hizo, en concreto, una reserva para quince personas. Sin embargo, todo se torció cuando llegó ahí.

No les dejan entrar y esta es la razón

Los quince chavales, que acababan de terminar una etapa importante en su vida, llegaron al restaurante de hamburguesas y no les dejaron entrar. Alegaron que no tenían reserva y que el restaurante estaba lleno, por lo que no podían ni siquiera hacerles un hueco.

Al menos, así lo contó Merche al poner la reseña en el lugar. "Son chicos bien educados de un buen colegio de pueblo, muchos no son ni de Palma, siendo una odisea de autobús conseguir llegar a la hamburguesería. Me parece horrible el acto de no dejarlos comer con reserva previa" expresaba.

Una reseña que no gustó para nada al dueño del restaurante, que decidió contestarte a través de un vídeo TikTok. "Me parece una vergüenza esta reseña de aquí, pero lo digo fuerte y claro. Merche, no tienes vergüenza, hiciste una reserva para 5 personas y aparecieron 15" comenzaba diciendo.

Le explicaba que no podían echarle la culpa al local, ya que ella era la que no había realizado bien la reserva. "Estoy muy cabreado con que nos ponga un uno y si quiere poner menos, pon menos, pero que sepas gente que esta reseña de aquí no es verdad. La culpa es suya" sentenciaba.

Se queda sin personal en su bar y la condición que pone hace que se presenten 40 candidatos

Es lo que siempre han querido y hacen en el bar Donald de Sevilla, un céntrico establecimiento que es más que conocido en la ciudad, porque su trato es inmejorable. Sin embargo, en los últimos tiempos han tenido algún que otro problema, especialmente, con el personal.

Y es que no tienen tantos camareros como antes, y, por primera vez en 50 años, se han visto obligados a cerrar algún día "por descanso del personal". Hacen encajes de bolillos para poder cuadrar todos los turnos y, aun así, no es suficiente.

Por eso mismo, Mariano, dueño del bar, ha decidido publicar en redes sociales una oferta de trabajo para reclutar más camareros con una condición muy específica.

Mariano quiere a gente que tenga continuidad en el negocio y de ahí que publicase esa oferta que se ha popularizado en cuestión de horas. “Se necesitan camareros o camareras con bastante experiencia en el sector de la restauración. Y a ser posible, con más de 45 años.