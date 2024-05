La advertencia de un camarero con 20 años de experiencia a los que buscan trabajo: "Los dueños lo saben"

El sector servicios experimenta estos días unos datos de paro ciertamente preocupantes, más de 8 mil personas, según el último informe relativo al mes de abril en La Rioja,se encuentran en búsqueda activa dentro del sector. Son trabajos caracterizados por su poca estabilidad, mucho movimiento en el sector, contratos por temporadas y cambios recurrentes de empresas.

Jorge lleva 16 años trabajando como camarero, conoce los detalles del mundo de la hostelería desde dentro y es testigo de la gran paradoja de la hostelería: miles de personas en paro, pero los locales de Logroño tienen plazas sin cubrir porque no encuentran candidatos.

Ofertas de trabajo no faltan, pero hay que saber encontrarlas y adaptarse a las necesidades de las empresas.A Jesús le acaban de contratar en el Ibiza del Espolón y asegura que “se necesitan camareros, todos los locales en Logroño están buscando porque es un sector que fue muy castigado en la pandemia y muchos se fueron a fábricas o tiendas de ropa”.





La gran paradoja de la hostelería: camareros en paro y locales con vacantes sin cubrir

En la cola del paro, los empleados del sector servicios representan más del 63%, de ellos muchos son trabajadores del sector de la hostelería como Jesús. Aun así, la recuperación también viene de ahí, 132 personas han encontrado trabajo en La Rioja en el último mes. Él lo hizo en Semana Santa y reconoce que si tiene trabajo es porque “me lo ha ganado”.

Lleva trabajando desde los 16 años y “en Logroño todos nos conocemos y con el boca a boca es fácil encontrar trabajo”. Asegura que la clave, además del dejarse conocer por los gerentes y dueños de los locales, es tener buena reputación.

El boca a boca es indispensable en el sector de la hostelería, saber moverse, conocer a los gerentes de los locales y tener buena reputación porque ya ha quedado demostrado que trabajas bien. Todo eso forma parte del trabajo de todo camarero, sobre todo aquí en La Rioja, donde el sector está muy centralizado y el centro de Logroño acumula un grandísimo porcentaje de los trabajadores.

Jesús no ha dejado de trabajar desde que salió de la cafetería de su madre en la que trabajaba, el último cambio lo hizo en Semana Santa: “Estaba trabajando en otro sitio y me enteré de aquí buscaban a alguien así que me puse en contacto con el gerente y aquí estoy”, asegura, “me gusta más este sitio por la fama que tiene en Logroño, la estética y el trato con el cliente”.

Las claves para encontrar trabajo como camarero

La clave para entender por qué los trabajadores de la hostelería van al paro mientras otros se rifan los puestos de trabajo nos la dan los propios locales, en nuestra comunidad el sector está cada vez más especializado y se buscan trabajadores con competencias y experiencia que sean capaces de aportar cosas nuevas al negocio y al trato con el cliente.

“Hay bastante volumen de trabajo, sí que se necesita gente con algo de recorrido que sepa llevar bandeja y tratar al cliente”, asegura Jesús, “no siempre vale con tener un curriculum impecable, hay que tener actitud”.

Trabajar y ponerle actitud es la principal clave para mantenerte en un sector que, aunque no lo parezca, es muy competitivo. Jesús lo lleva en la sangre y tiene claro que ese es el mejor consejo que le puede dar a alguien que está empezando en el sector: “actitud, ganas de aprender y trabajar”, y ríe, “las nuevas generaciones de ahora trabajan poco y se quejan mucho”.