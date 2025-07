Baja a desayunar a un hotel en Perú tras su noche de bodas y, al llegar al buffet, no da crédito a lo que se encuentra: "Echamos a correr"

Llega ese ratito en el que charlamos con nuestros 'Fósforos'. Responden al tema del día que les planteamos en el 900.50.60.06. ¿En qué alojamientos raros han estado? ¿Qué experiencias han vivido allí?

David es el primer oyente en charlar en esta sección. Dice que tuvo la suerte de casarse en Perú. Su mujer es de allí. Los hermanos de su mujer tuvieron la idea de cogerles un complejo que había por allí en las afueras. La noche de bodas. Al día siguiente, bajaron a desayunar "y qué cosa más rara. Había una pirámide en mitad del complejo. Unos cuadros que no me cuadraban. Y yo acojonado. Estaba asustado".

Un trabajador le dijo que era de una secta "y echamos a correr. Cogiendo las maletas. No lo he pasado peor en mi vida". Así, lo que encontraron en ese buffet, con esas cosas, esa pirámide, esos cuadros... pues no les dio buena espina. Tampoco el argumento que les dio el empleado. Y se marcharon de inmediato.

"ESO PARECÍA HALLOWEEEN; MUCHA SUCIEDAD Y TELARAÑAS"

Inmediatamente después, hablamos con Blas. Un grupo de amigos fueron a un hotel. Todo maravilloso. Pero, al abrir la habitación, eso parecía Halloween. Mucha suciedad. Telarañas. "Palomas muertas, horrible. Ahí aguantamos los dos días como pudimos. Y ya está".

José Ángel, por otro lado, asegura que su experiencia fue en Polonia. Cogió un hotel. Iban dos familias.

Al llegar al hotel por la tarde, "nos dijeron que había overbooking. Nos llevaron por una carretera de montaña. Era un sitio oscuro. Atravesamos una vía de tren. Llegamos a la nada. Eran dos edificios. No tenían ningún tipo de iluminación. Entramos dentro y había un señor en el pasillo en calzoncillos". La decoración de las habitaciones... "parecía un prostíbulo".

"ME DESPERTÓ MI MARIDO PARA DECIRME QUE HABÍA ENTRADO UN RATÓN"

¿Y qué le ocurrió a María? Responde, antes que nada, que su marido y ella, un verano, se quedaron en una casa rural que "era un secadero de pimientos. Por la noche, me despertó mi marido para decirme que había entrado un ratón por debajo de la puerta. Oímos un rasqueteo. Daba la sensación de que las ratas se nos iban a caer encima".

Marien es una 'Fósfora' que pasó miedo en un alojamiento. Cuando era niña, sus padres y sus tíos se juntaban en Semana Santa. Iban a la aventura. El primer día, dormían en cualquier sitio. Y claro, se encontraron cosas de todo tipo. "Una vez íbamos todos encorvados, subiendo escaleras", relata en 'la hora de los Fósforos' de 'Herrera en COPE'.

Por último, recogemos el testimonio de Emilio. Explica que, hace muchas décadas, se incorporó a la mili "y antes de llevarnos al campamento, nos pusieron a dormir en una sala inmensa. Solamente tenía una manta. Y cuando nos fuimos a echar, resulta que el colchón era de paja. A la mañana siguiente, nos picaba todo".