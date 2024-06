Se queda dormida en una terraza de Logroño y alucina por lo que ve al despertarse: "Destrozada"

Se trata de una divertida anécdota. Todo transcurreen una despedida de soltera que se celebraba en Logroño y queha causado sensación en las redes sociales, generando un video viral en TikTok.

La joven, Alejandra Sainz de Rozas, se quedó dormida en una terraza de la Plaza del Mercado tras una noche larga de celebración y se despertó rodeada de desconocidos con una cuenta de 500 euros.

Lo que parecía un despiste se convirtió en una broma organizada por sus amigas y otras cuadrillas reunidas en la popular plaza. Así, las amigas de Alejandra se compincharon con todo el mundo para gastarle una broma que ella misma ha compartido con humor y se ha hecho viral en redes sociales:

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€. Realmente entre ellos no se conocían y querían participar en la broma cuando me despertara. Mis amigas estaban escondidas y toda la plaza de Logroño y el restaurante estaban compinchados".

La publicación ha alcanzado millones de visualizaciones y cientos de miles de 'me gusta', mostrando el divertido momento en el que Alejandra se sorprende al ver la cuenta y la reacción de los presentes. Una historia que demuestra que los despistes pueden tener consecuencias inesperadas, pero también momentos inolvidables.

LA REINA DE LOS DESGUACES

Con miles de seguidores en dos redes sociales, TikTok e Instagram, Paula Garijo es la mente y la imagen responsable del éxito viral de una empresa con nombre riojano (Desguaces Logroño) ubicada en Oyón.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Y tras enviar algunos curriculums, a esta joven alfareña le llegó la oferta de trabajo de un desguace. Eso le cambió la vida. Ahora entiende de coches y sabe de mecánica, o por lo menos, prepara esa información con el apoyo de sus compañeros y consigue transmitir sus conocimientos de forma sencilla y amena.

La ‘tiktokera’ del desguace suma y suma seguidores. Sus vídeos siempre empiezan con “Hoy, en desguaces Logroño”, en ellos lanza información sobre vehículos de todo tipo y también sobre cuestiones mecánicas de manera amena, divertida.

Suma más de 72.000 seguidores en TikTok y otros 70.000 en Instagram. Pero también está presente en Facebook y hasta se anima a hacer pódcast con otras temáticas.

Dicen que es "la reina de los vídeos de desguaces", esta alfareña tiene 25 años y cuenta en COPE Riojacuál es el secreto de su éxito, "creo que es el entusiasmo con el que lo cuento".



Audio





También te puede interesar:

El grave problema que tiene un estudiante riojano de Erasmus en Praga al volver a España: "¿Alguna opción?"