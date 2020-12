La receta estadounidense de tortilla de patata que incendia las redes: "Ponle gominolas"

Las recetas de tortilla de patata no tienen mucho misterio. Siempre hay trucos para tener las patatas en su pounto, saber cuándo echar la sal o no cuajar demasiado el huevo. Pues desde 'Tasty', uno de los canales de Internet más populares para recetas de comida en el mundo, ha decidido saltarse a la torera las indicaciones que cualquier tortilla de patata debe cumplir. Una originalidad con la receta española que ha provocad la ira de las redes sociales.

La receta inventada de la tortilla de patata

"Soy Brenda, productora de 'Tasty' y hoy vamos a hacer mis recetas favoritas hispanas", anunciaba la joven que aparece en el vídeo y que no solo ha tratado el tema de la "tortilla española", pues ha puesto en marcha diversas recetas del mundo hispánico. Sobre el nuestro ha asegurado que "es un plato cuyo origen está en España, se la comen juntándose sobre todo en verano".

No se trata del mejor arranque, pues limitar la ingesta de tortilla de patata al verano puede chocarle a quienes quieran disfrutar del plato en estas fechas. Aun así, Brenda ha continuado asegurando que se puede comer "fría y caliente". Tras esto, ha querido ahondar en los motivos por los que la tortilla de patata le parece entusiasmar y por qué recomienda uno de nuestros platos más populares:

"La razón por la que hice esto es porque la familia de mi padre tiene ascendencia española. Así me di cuenta de que era un plato muy popular cuando exploré esa otra mitad de mi cultura con la que no había estado muy conectada. Cuando la hice, no es solo que sea muy sencillo, es deliciosa y aunque aquí no mucha gente esté en contacto, se siente familiar con este plato porque los ingredientes son muy comunes", ha argumentado Brenda en el vídeo de 'Tasty'.

Los ingredientes de la tortilla de patata de 'Tasty'

Y es que uno de los temas más polémicos del vídeo compartido en redes ha sido la lista de ingredientes. Brenda nos relata cómo llegó hasta ellos, trazando una conexión con la comida de la América Latina: "Así que pensé esta es la excusa perfecta para aprender algo nuevo y cuando la hice me di cuenta de que tiene un montón de cosas en común con la cultura de Sudamérica. No solo eso, pues este plato tan sencillo tiene un mucho potencial para conectar con gente que no están ni siquiera en América porque los ingredientes son muy comunes y no tienes por qué ir a España para experimentar el sabor de esta cultura. Basta con que cojas un par de tomates, huevos y después puedes jugar con esos ingredientes, tras lo que estarás comiendo auténtica cocina española", resumía.

En el vídeo, se puede ver como la joven decide echar pimientos y cebolleta con las patatas. Ya en la cocción del huevo es cuando, ni corta ni perezosa, Brenda le incrusta unas buenas lonchas de mozzarella y alguna más de jamón de York. Algo que se puede ver en algunas variantes de la tortilla de patata, pero que dista de ser la receta original.

La reacción airada de las redes

Como no podía ser de otra forma, los mensajes en redes sociales han sido de lo más ocurrentes:

