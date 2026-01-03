Iñaki Anasagasti, exsenador del PNV, analiza la 'mediación' de Zapatero con Maduro y Venezuela: "ha sido un cáncer para aquel país. Vamos a ver qué dice de todo esto"

El exsenador del PNV, Iñaki Anasagasti, ha analizado la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, una noticia que, según afirma, "hace tiempo que lo estamos esperando". En una intervención en el especial de Fin de Semana, Anasagasti ha comparado al líder chavista con dictadores como Gadafi o Sadam Hussein y ha centrado gran parte de su análisis en el papel jugado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya posición queda ahora en entredicho.

El papel de Zapatero: "Un cáncer para Venezuela"

Zapatero ha sido un cáncer para España y para Venezuela Anasagasti Ex senador del PNV

Anasagasti ha sido tajante al valorar la labor del expresidente español en la crisis venezolana: "Zapatero ha sido un cáncer para España y para Venezuela". Según el exsenador, su rol como intermediario fue una farsa, ya que "solamente era aceptado por el madurismo, por el chavismo, entonces, era parte del sistema". Esta situación, califica, ha supuesto un "desastre completo" y ha impedido avances reales para la democratización del país.

La influencia sobre Sánchez y los intereses económicos

El político vasco ha revelado una conversación con Pedro Sánchez en la que el ahora presidente del Gobierno se mostró dispuesto a endurecer la postura contra el régimen. Tras una visita de observación a Caracas del socialista Ander Gil, Sánchez le habría dicho a Anasagasti: "Oye, Iñaki, tenemos que cambiar esta política porque es un desastre". Sin embargo, esa intención cambió, y Anasagasti apunta a una posible causa: "La clave es Zapatero", sugiriendo que la influencia del expresidente fue decisiva.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa los posibles "intereses económicos" de Zapatero en el país caribeño, mencionando que las hijas del expresidente "tienen una empresa de marketing que, entre otras cosas, se beneficia de las relaciones políticas de su padre". Anasagasti también ha recordado polémicas como el caso de "Ábalos y Delcy Rodríguez" y la negativa de Sánchez a recibir a Juan Guaidó o felicitar a María Corina Machado, hechos que vincula a esta misma influencia.

España, el "papelón" y la intervención de EEUU

A mí Trump en su vida privada no me gusta absolutamente nada, pero estoy feliz de que haya emprendido esta acción" Anasagasti Ex senador del PNV

Para Anasagasti, nacido en Venezuela por el exilio de sus padres, el rol de España ha sido una "vergüenza" y un "papelón", ya que considera que el país "tenía que haber liderado la democratización de Venezuela". Ante la inacción internacional, ve la intervención de Estados Unidos como un mal necesario. "A mí Trump en su vida privada no me gusta absolutamente nada, pero bueno, yo estoy feliz de que haya emprendido esta acción", ha confesado, describiendo al expresidente estadounidense como "el gendarme necesario".

Finalmente, el exsenador prevé que la reacción en el país será una "explosión de alegría" por parte del pueblo venezolano, aunque no descarta riesgos por la posible acción de "fuerzas paramilitares que ha ido armando el chavismo". Sobre las motivaciones de EEUU, descarta que sea el petróleo, ya que "Chevron está negociando y comprando petróleo a Venezuela durante todos estos 25 años", y lo atribuye a una suma de factores geopolíticos y a la necesidad de restaurar la democracia.