¿Quiénes no deberían comer pistachos?: Los expertos aconsejan a estas personas no tomarlos

Llevar una vida saludable siempre requiere seguir una buena alimentación. Para ello es fundamental realizar 5 comidas al día: desayuno, la más importante, almuerzo, comida, merienda y cena. Y, ¿qué mejor acompañante que los frutos secos para tomar a media mañana o a media tarde? Nadie habla de los múltiples beneficios que pueden aportar a nuestro organismo, además de ayudar a cuidar nuestra salud cardiovascular.

Estos destacan por su alto contenido energético y su aporte de vitaminas, minerales, proteínas y fibra. En cuanto a su perfil graso, cabe subrayar que la mayor parte de sus grasas son saturadas y, por lo tanto, válidas para reducir los niveles de colesterol, regular la presión arterial y mejorar la circulación sanguínea.





Los pistachos, ¿recomendables para todos?

Uno de los más populares es el pistacho, conocido por sus beneficios antioxidantes y cardioprotectores. Sin embargo, no todas las personas pueden consumirlos. Y es que, más allá de los alérgicos, puede que existan ciertas características que no avalan su digestión. La primera tiene que ver con quienes padecen sobrepeso y, además, tienen problemas para retener los líquidos. Aunque sus ácidos grasos suelen ser saludables, el punto negativo sería el valor calórico.





Por su parte, aquellos que sufren hipertensión, deben empezar a fijarse en la cantidad de sal que contiene su bolsa. Los problemas renales también tienen su protagonismo cuando hablamos de los pistachos, pues su alto contenido en potasio hace que sean un alimento contraindicado para los ciudadanos que los sufrren. Finalmente, es bien sabido que los alérgicos no pueden comerlos bajo ningún concepto, pero cabe resaltar que no es el fruto seco que más alergia causa. Estos son las nueces y los cacahuetes.

El alimento a añadir en tu desayuno para controlar el peso según Harvard

Siguiendo con ellos, en España podemos encontrar una gran variedad de alimentos a la hora de desayunar: desde las tradicionales tostadas con mantequilla o aceite, pasando por los cereales, y llegando al famoso pincho de tortilla. Pero nunca está de más cambiar e, incluso, añadir alguno que sea clave para, por ejemplo, ayudar a controlar nuestro peso. Así lo ha recomendado una profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.





Este no es otro que las nueces, una gran fuente de proteínas y grasas saludables, además de ricas en omega-3. Aun así, su consumo no debe ser excesivo, sino moderado, como ocurre con todo. De esta manera, conseguiremos aportar beneficios a nuestra salud y no ganar más peso del normal para nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿solo podemos incorporarlas en el desayuno? Aunque en él una buena solución sería la de mezclarlas con algo de yogur y fruta en un bol, siempre es una buena opción incluirlas en las ensaladas. De esta manera, conseguiremos que sean mucho más completas.