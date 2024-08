El alimento para controlar el peso que Harvard recomienda incluir en el desayuno

Llevar una buena alimentación se ha convertido en el pilar fundamental para vivir saludablemente. De siempre es sabido que es más que recomendable realizar 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El desayuno es la comida más importante del día, pues es donde cogemos todas las fuerzas necesarias para poder afrontar la jornada de manera triunfal.

En España existen multitud de ellos: desde las tradicionales tostadas con mantequilla o aceite, pasando por unos cereales de cualquier sabor, y llegando al famoso pincho de tortilla. Nunca está de más cambiar un poco y añadir un alimento que sea clave. Así lo ha recomendado recientemente una profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.





El fruto seco que debemos incluir en el desayuno

Este no es otro que las nueces. Normalmente, estamos acostumbrados a tomar frutos secos en forma de almuerzo o para tratar de engañar al estómago cuando nos entra hambre y aun no es la hora. Parece que ese hábito debe acabar, ya que no está de más incluirlos en nuestras comidas como, por ejemplo, nada más empezar el día.

En el caso de las nueces cabe destacar que son una gran fuente de proteínas y grasas saludables, además de ricas en omega-3. Aun así, su consumo no debe ser excesivo, sino moderado. Esto es para que aporten beneficios a nuestra salud y no nos ayuden a ganar más peso del que nos corresponde.





Ahora bien, ¿cómo podemos incorporalas a nuestra dieta? En el caso del desayuno, podemos mezclarlas en un bol con algo de yogur y fruta troceada. Si por el contrario queremos incluirlas en cualquier otro plato, siempre es una buena opción incluirlas en las ensaladas para que estas sean todavía mucho más completas.

¿Cuál es el desayuno más saludable?

Pero, a la hora de desayunar, podemos encontrar varios tipos de personas. Las primeras son aquellas que se levantan con hambre y dispuestas a empezar el día con un gran desayuno. Por el contrario, existen otras que no están en la misma situación y consideran que beber un simple vaso de zumo es suficiente.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el desayuno más saludable? Monique Tello, investigadora de la Universidad de Harvard, tiene lo tiene claro y no, no es el más típico de nuestro país. Se trata pues de la frittatta italiana, una especie de tortilla que se puede rellenar de verduras, queso o embutidos. Esta se prepara, primeramente, en la sartén y después en el horno.





La clave la encontramos en sus ingredientes, siendo el huevo el más importante; el queso, también. Por su parte, las verduras que en ella se incluyen son ricas en vitaminas, minerales y fibra, así como saciante. Pero lo que la hace verdaderamente saludable es su bajo índice glucémico, un factor clave cuando se habla de comida, pues ayuda a que nuestros niveles de azúcar se mantengan en un nivel estable.