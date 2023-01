¿Qué le pasa la núcleo de la tierra y cómo te podría afectar en tu día a día?

La rotación del núcleo interno de la Tierra frenó en 2009 y todo apunta a que estaría invirtiendo su marcha en el sentido contrario al que se mueve la superficie. Es un fenómeno que no se producía desde los años 70.

Estamos hablando de una estructura a más de 5.000 kilómetros de profundidad. Una esfera de hierro que está incluso más caliente que el sol.

El núcleo de la Tierra ha perdido velocidad y tiende ahora a girar en sentido contrario a lo que lo hace el manto terrestre y esto puede generar consecuencias que notaríamos en nuestro día a día como por ejemplo cambios en el clima, influir en el nivel del mar o incluso que los días sean más cortos.

Es la conclusión de un estudio que llega desde la Universidad de Pekín en China y para el que ha sido necesario analizar cientos de terremotos.

Los investigadores han visto que el núcleo freno hace 14 años, en 2009, cambiando poco a poco su tendencia de rotación.

Desde la década de los 70 no se registraba nada parecido por lo que todo parece indicar que este tipo de revisiones podrían estar repitiéndose cada 70 años.

Los resultados de la investigación, a partir del análisis de decenas de terremotos, se publican en la revista Nature Geoscience, y, según sus autores, esta variación se correlaciona con pequeños cambios en observaciones geofísicas en la superficie terrestre, como el campo magnético o el aumento o la disminución de la duración de los días.



El artículo está firmado por Xiaodong Song y Yi Yang, de la Universidad de Pekín, en China, quienes aseguran haberse quedado "bastante sorprendidos".



Los resultados podrían ayudar a esclarecer los muchos misterios de las profundidades de la Tierra, como el papel que desempeña el núcleo interno en el mantenimiento del campo magnético del planeta y en la velocidad de rotación y, por tanto, en la duración del día, explica Nature en su sección de noticias.



"Pero no son más que la última entrega de un largo esfuerzo por explicar la inusual rotación del núcleo interno y podrían no ser la última palabra al respecto".

El núcleo, una gran bola de hierro



La Tierra está formada por varias capas: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno.



Esta última, la capa más profunda, es un bola de hierro sólido algo más grande que Plutón que está rodeada por un núcleo externo líquido, lo que le permite girar de forma distinta a la rotación de la propia Tierra.



El giro del núcleo interno es impulsado por el campo magnético generado en el núcleo externo y equilibrado por los efectos gravitatorios del manto.



Saber cómo gira el núcleo interno sólido podría aclarar cómo interactúan las capas terrestres, explican los autores que, no obstante, señalan que la velocidad de esta rotación y si varía es objeto de debate entre la comunidad científica desde hace años.



No es sencillo estudiar el inaccesible centro de la Tierra, por su profundidad y por las condiciones extremas, pero la sismología es un método alternativo para ello: los terremotos generan ondas sísmicas que se propagan por el interior del planeta y algunas atraviesan el núcleo.



Para realizar su investigación, Yang y Song analizaron las ondas sísmicas de terremotos casi idénticos que han atravesado el núcleo interno de la Tierra siguiendo trayectorias similares desde la década de 1960.



Descubrieron que, desde 2009 aproximadamente, las trayectorias que antes mostraban una variación temporal significativa han experimentado pocos cambios, lo que sugiere que la rotación del núcleo interno se ha detenido.



También constataron que esto puede estar relacionado con una inversión de la rotación del núcleo interno como parte de una oscilación de siete décadas.



Los hallazgos podrían ayudar a ahondar en la comprensión de cómo los procesos profundos de la Tierra afectan a su superficie.