Lo que hace un repartidor con uno de los paquetes que captan las cámaras de un edificio: "Desempleado"

No es ningún secreto que, ahora que llegan las fiestas de Navidad, se incrementan nuestras compras y pensamos más en los regalos que queremos hacer a nuestros amigos y familiares. Nos apetece regalarles algo que le haga especial ilusión, que sea diferente y original, y que, con solo mirarlo, se acuerden siempre de nosotros.

Por eso, son días frenéticos para nosotros y nos vemos constantemente de un lado para otro yendo a miles de sitios para encontrar ese regalo especial. Sin embargo, ahora con las nuevas tecnologías, nos hemos hecho más prácticos y muchos de esos regalos los miramos a través de Internet y, si se tercia, los compramos a través de una plataforma.

Fácil y sencillo, porque en cuestión de días, los tenemos en la puerta de nuestra casa. Sí, los trae un repartidor y no tenemos ni que movernos. Eso sí, a veces no sale como uno quiere, y, si no, que se lo digan a esta usuaria de X (antiguo Twitter).

Y es que pidió a través de una plataforma un móvil nuevo que debía de llegarle próximamente y, sin embargo, cuando fue a abrirlo, se encontró con un paquete lleno de tornillos. Lo que había pasado, lo cuenta en la red social.

"Al repartidor que cambió la etiqueta del paquete con un celular por uno que tenía tornillos y que no sabía que las cámaras de seguridad grabaron su carita mientras lo hacía: Feliz y desempleada Navidad" le decía.

El inesperado lugar donde un repartidor deja el paquete cuando no está el cliente

La verdad sea dicha: cada vez nos estamos acostumbrando más a eso de hacer nuestras compras online. Porque sí, te ofrecen muchas comodidades, como no tener que moverte de casa, o que todo te lo traigan pagando fácilmente. Eso sí, también tienen una contrapartida y es que, si lo pides por Internet para que te llegue a casa, es posible que tengas que quedarte obligatoriamente a esperar ese pedido.

Pero a veces nuestras circunstancias lo impiden, por lo que nos vemos obligados a escribirles a los repartidores para que nos lo dejen en algún sitio, antes que movernos a cualquier oficina de correos. Pues bien, es justo lo que le ha pasado a Pepe, que ha querido compartir su experiencia en Twitter.

"Me dice que como no estoy en casa, si quiere me esconde el paquete" comenzaba contando. "Y yo rayado, en plan, a ver si voy a llegar y no lo veo y va a ser como un escape room" escribía.





Pero, la verdad, es que sí que llegó a ver donde se encontraba el paquete. Y es que, el repartidor, con toda la buena intención del mundo, había decidido dejar el paquete debajo del felpudo para cuando Pepe llegase, sin darse cuenta de que era lo suficientemente grande como para que se viese.

"Me han dado ganas de gritar '¿dónde está el paquetito? Quiero una pista que no lo veo'" comentaba divertido Pepe. Una historia que ha tenido final feliz, porque el paquete seguía ahí cuando él ha llegado.

Una entrega a domicilio viral

Y esta que te contamos ha pasado en Estados Unidos, concretamente en Nashville, donde un chico se ha convertido en lo más viral de esta semana en redes sociales.