Andrés Iniesta pone fecha a su debut como entrenador: "Estoy en el proceso"

En 1984, en el pueblo de Fuentealbilla, en Albacete, nacieron 10 niñas y 6 niños. Uno de ellos es Andrés Iniesta. El exfutbolista de Fútbol Club Barcelona y autor del gol que dio el Mundial a España, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para presentar su libro, 'La mente también juega'.

La entrevista ha comenzado con un recuerdo a su infancia y a sus raíces: "Recordar esas cosas me sigue emocionando. Esos platos de la abuela o de tu madre son inolvidables. De todos los que éramos, siempre me han recriminado un poco que fuese el único que no echase una mano en el bar.

Cuando hablamos de infancia y de estar en el pueblo, no éramos mucha gente y recuerdo a todos los de mi quinta. Cuando hemos ido en Navidad o verano y coincidimos, nos saludamos y nos conocemos todos y las familias".

EFE Andrés Iniesta

su llegada a barcelona

Los problemas de salud mental han estado muy presentes en su carrera. A día de hoy, habla del tema sin tapujos para explicar lo que vivió, cómo lo afrontó y la forma de superarlo.

Con tan solo 12 años, Iniesta se muda a la Masía para empezar a jugar en el Barça, un cambio para cumplir su sueño que supuso un choque muy grande para el que todavía era un niño.

"Yo me enteré a posteriori de todo lo que pasó esa noche, cuando yo me quedo en la Masía y mis padres y mi abuelo se van al hotel para volver al pueblo al día siguiente. Del trauma o la dificultad de dejar a tu hijo con 12 años. Mi padre, que fue el que más ilusión le hacía que yo fuese a Barcelona, en el momento de la verdad fue el que más se cagó. Hizo un buen equipo con mi madre.

Me fui por la mañana al cole contento porque sabía que al volver iban a estar, pero al volver ya no estaban. Ya fue traumática la noche anterior, al día siguiente habría sido... Historias familiares que seguramente millones de personas tienen por circunstancia de la vida.

Era más la añoranza de no estar con tu familia, eso es inevitable. Yo presión como jugador no sentía. Yo era el más feliz jugando al fútbol, que era mi vida. Veía entrenar al primer equipo cada día, pero el peaje a nivel personal lo he sufrido y más porque años atrás no teníamos los mecanismos para paliar esa distancia", ha recordado junto a Alberto Herrera.

sus problemas de salud mental

"Pasan los años y lo consigues. Sigue emocionando, es inevitable. Son cosas únicas, lo dije cuando me retiré, lo que sentí en ese momento es orgullo. Yo tenía el sueño de ser futbolista profesional de primera división y lo conseguí", ha recordado visiblemente emocionado antes de centrarse en sus problemas de salud mental.

"Con los años entiendes que la vida es eso, son momentos. Intentas tenerlo lo más controlado posible, pero siempre nos quedan cosas por aprender. Yo pasé y pasamos uno de los momentos más difíciles y oscuros. No sabes por qué, pero por dentro algo no funciona.

Toqué bastante fondo de llegar a decirle a mi madre que me llevase a algún sitio porque yo por mi solo no veía una salida. En esos momentos, entiendes lo delicada que es la mente en situaciones límite. En ese proceso, encontré una familia, una mujer que me acompañaron en el proceso. Otra de las cosas que me he enterado a posteriori es que todos fueron a hablar con la psicóloga para ver qué podían hacer.

El peor momento a nivel personal acaba ganando el Mundial. Porque has querido tirar para alante, porque no te has rendido, porque has puesto más de lo que tenías. Eso te ayuda en todo lo que ha venido después.

Me gusta hablar de esto porque siento que he mejorado mucho, que he aprendido y eso intentas inculcarlo a tu familia".

su futuro como entrenador

Por último, se ha referido a su futuro como entrenador. Iniesta ha explicado que está trabajando en ello y que, por ahora, no puede hablar de una fecha concreta: "Me pilla lejos, estoy en el proceso de ir sacándome los títulos. Sin una meta en el tiempo, ir haciendo el proceso y a ver donde estamos en dos o tres años.

Dependerá de los jugadores que tengas o de donde caigas, los protagonistas siempre son los que están en el verde. Sí que he tenido la oportunidad de compartir con grandes entrenadores. Al final tendré mi propio estilo marcado por la gente con la que vas conviviendo".