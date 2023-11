El verdadero peligro que tiene instalar esta aplicación relacionada con WhatsApp: "La salud de nuestro móvil"

Como cada semana, ha estado en 'Poniendo Las Calles' el ingeniero de telecomunicaciones Juan Diego Polo, responsable de la página web, wwwhatsnew.com para hablar de las últimas noticias en tecnología.

Entre los temas tratados se ha hablado mucho de Meta, de WhatsApp Web, de los taxis autónomos de California, de Spot el perro robot y también del tema de Los Beatles, que sale a la luz, gracias a la inteligencia artificial.

Comenzaron con mucha potencia, la que tiene la empresa Meta, que ha sido demandada por los riesgos en la salud mental de los jóvenes. Juan Diego Polo cuenta en concreto a qué se refiere esto: "Meta con las diversas plataformas que tiene, se han enfocado en el hecho de que Instagram ha afectado mucho a la salud mental de los jóvenes en Estados Unidos, la demanda es que han hecho que los chavales se quedaran horas y horas mirando Instagram y que no pararan de salir fotos y más fotos para continuar en la red social".

Otra de las grandes incógnitas es WhatsApp Web, por qué de repente es una aplicación peligrosa; "Es una aplicación que no es oficial y está disponible como archivo en internet, y en este caso, ofrece muchas más funciones que la aplicación en sí. Todas las aplicaciones que no son las oficiales, pueden crear virus, por ejemplo, un hacker, podría perfectamente coger nuestra clave del banco y es que es un riesgo para la seguridad de los usuarios", así lo ha contado hoy el ingeniero de telecomunicaciones en 'Poniendo Las Calles'.

Aunque sea peligroso a todos nos llegan las novedades y nos apetece probarlo todo, y no te cuento a los jóvenes, que no ven ningún tipo de peligro en esta práctica. El mensaje no cala. Los expertos no hacen más que aconsejarnos que no nos bajemos cosas no oficiales y no hay manera: "Esto comenzará a calar cuando les bloqueen la cuenta de Instagram o WhatsApp, e incluso es más peligroso porque pueden aparecer mensajes que no has enviado, pero que parece que has sido tú porque te suplantan la identidad", así lo ha contado hoy el ingeniero de telecomunicaciones en 'Poniendo Las Calles'.

Está claro que hay que dar margen a todo. Necesitamos un rodaje, nosotros, como usuarios, y todas las novedades tecnológicas que van apareciendo. Aun así, hay hasta taxis autónomos que están ya funcionando en California, que han sido suspendidos por un problema: "Estaban funcionando bastante bien, tienen una velocidad adecuada y demás, pero hace pocos días un coche tuvo un accidente muy grave, según dice la empresa reaccionó muy rápido, en 0,4 segundos, entonces ahora en California no quieren tener esos coches, eso sí, un conductor humano no hubiese reaccionado tan rápido con lo cual, se está debatiendo en el congreso si debería haber taxis autónomos o no y mientras se aclara esto, están todos los taxis autónomos bloqueados", así lo ha contado hoy el ingeniero de telecomunicaciones en 'Poniendo Las Calles'.