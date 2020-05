¿Puedes desinfectar tu mascarilla en el microondas?

Después de mucho enredar Sanidad recomienda ahora el uso de mascarillas entre la población general ya que pueden servir como un medio de control al reducir la propagación de gotas respiratorias de individuos infectados que aún no han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos. Pero, ¿sirven todas? ¿cuáles con más efectivas? ¿podemos reutilizar las de un solo uso? ¿cómo hacerlo?¿son aconsejables algunos métodos caseros de desinfección?

Antes de nada debemos conocer algunos de los tipos de mascarillas que existen. Por un lado están las médicas, también conocidas como quirúrgicas. Como su propio nombre indica son utlizadas por el personal sanitario, si bien en los tiempos que corren recurren a ellas buena parte de la población. Son desechables.

Luego están las mascarillas no médicas, que incluyen varias formas de mascarillas Están hechas de tela, otros textiles u otros materiales como el papel. Entre ellas se encuentran las mascarillas higiénicas, que aunque no esténdestinadas a profesionales sanitarios, su proceso de fabricación sigue unas especificaciones técnicas prefijadas. Las hay reutilizables (especificación técnica UNE 0065:20202 ) o no reutilizables (especificaciones técnicas UNE 0064-1:20203 y UNE 0064-2:20204 ).

Imagen de una mujer con mascarilla en un supermercado.

Otro tipo de masacarillas son las filtrantes, que ofrecen mayor protección gracias a un filtro que protege de las inhalación de patógenos. Después de su uso deben de ser desechadas.

Además, ante la escasez más absoluta de mascarillas en las farmacias, muchos han optado por fabricarlas en casa, pero no hay que olvidar que estas mascarillas caseras, son una barrera física "sin evidencia científica de protección", según ha explicado la directora general de Humanización, Prestaciones y Farmacia, Pilar Sáenz. "Es una forma de barrera pero que no piensen que están protegidos y dejen otras formas de protección sí demostradas", aconseja.

Rober Solsona / Europa Press

CUIDADOS DE LAS REUTILIZABLES

Lo cierto, es que las únicas que garantizan varios usos son las mascarillas higiénicas reutilizables ya que estánfabricadas con materiales específicos que permiten su desinfección. Pero hay que saber cómo realizarla. Se pueden lavar con detergente normal y con agua a temperatura entre 60º-90º o sumergirlas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después se deben lavar bien con agua y jabón, aclararlas y dejarlas secar.

El resto, aquellas que están diseñadas para un solo uso, "no deberían ni reutilizarse ni lavarse", explica a cope.es el doctor, Xavier Xercavins, médico de cabecera y miembro de doctoralia, si bien reconoce que dada la escasez, hay que ser realistas y recurrir a su desinfección.

Cuando no queda otro remedio, hay que buscar una solución casera de desinfección de las de un solo uso

"Son métodos de guerra" para las circunstancias que nos ha tocado vivir, añade a cope.es José Antonio López Guerrero, profesor de virología en la Universidad Autónoma de Madrid, autor del libro "Virus: ni vivos ni muertos" (ed Guadalmazán​) y miembro de la Sociedad Española de Virología.

Debemos ser cuidados al quitar la mascarilla; tocándola solamente por el interior y no por su parte delantera

HORNO A 70 GRADOS

Uno de estos curiosos métodos caseros, explica el doctor Xercavins, consiste en "ponerlas en el horno a 70 grados durante unos seis minutos. O en un horno con aire caliente a 56 grados durante unos 30 minutos". Eso sí, no debemos de "usar ni alcohol ni una solución de lejía, ya que se deforman". Tampoco vapor de agua.

CONTROVERTIDO MICROONDAS

Un estudio publicado por la Universidad de Oxford en 2012, considera que el vapor de agua que genera el microondas es un método eficaz de desinfección, ya que no afecta al sistema de filtrado de la mascarilla. Bastaría con ponerla en un microondas a máxima potencia durante dos minutos junto a un recipiente con unos 50 ml de agua.

Un método que el doctor Xercavins, no ve "recomendable" ya que el microondas por su forma de actuar con microvibraciones, puede alterar las microfibras y hacer que la mascarilla quede inutilizada".

En esta línea la casa comercial de 3M, elaboró un informe con los resultados obtenidos tras someter tres de sus modelos de mascarillas filtrantes a 3 métodos de desinfección, la irradiación germicida ultravioleta, el vapor generado por microondas y el calor húmedo. El estudio determió que el rendimiento de la filtración no se vio afectado ya que los respiradores seguían teniendo una eficiencia mínima. Sin embargo, sí que hubo daños bien en la compresión de la espuma nasal del respirador, desprendido un fuerte olor a quemado o perdiendo elasticidad en las correas de sujeción.

Sin embargo, en opinión del profesor López Guerrero, métodos como el microondas u horno, dadas las circunstancias "podrían ser más que suficientes" para desfinfectar las no reutilizables.

ALCOHOL AL 70%

El profesor Antonio López Guerrero propone otro curioso método que él mismo utiliza y que consiste en pulverizar las mascarillas con alcohol al 70%, "solohumedecerlas, no empaparlas y mantenerlas al menos durante una noche en un lugar ventilado".

Recuerda que "los virus pueden permanecer en la superficie de una mascarilla, en condiciones óptimas en un laboratorio, en torno a 20 horas. En condiciones caseras -con ventilación, y variaciones de temperatura- estas condiciones bajan bastante y hacen que en un par de horas la carga viral haya bajando".

MASCARILLAS EN CUARENTENA

Para el doctor Xavier Xercavins, laforma ideal de reutilizar las mascarillas reutilizables, es practicándoles una cuarentena. "En el ser humano el virus puede permanecer 14 días. En un objeto de uno a siete días. En los tejidos de las mascarillas duraría como máximo unos cuatros días". Por ello si salieramos una vez al día "deberíamos tener cuatro para ir rotando". De esta forma "utilizamos una mascarilla que ha estado cuatro días en cuarentena".

Y hay un truco. "Si la cuarentena la hace tras un cristal (ventana) al sol, la temperatura de la zona soleada subirá a 50 grados y las mascarillas quedarán desinfectadas en 24 horas". Aunque tras unos días, recomienda si es posible cambiarlas.

Esta cuarentena, aDvierte el facultativo, "también es apta para la ropa que use en la calle, objetos, joyas, bolsos etc. Solo hay que terner en ceuetna que hay materiales que necesitan de cuarentenas más largas, como el plástico o el cristal.