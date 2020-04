El uso generalizado de mascarillas para evitar contagios por coronavirus tiene como uno de los principales inconvenientes la escasez del material que incluso los farmacéuticos tienen dificultades para adquirirlas.

Hay diferentes tipos de mascarillas: algunas son reutilizables, otras de un solo uso. E incluso varían también según su efectividad. Pero es tan importante el uso de las mascarillas como saber cuál es su posición óptima o cómo debemos quitárnosla tras su uso.

¿Qué mascarillas se pueden usar contra el coronavirus?

Las mascarillas pueden estar fabricadas de distintos materiales. En España, algunas industrias se están reconvirtiendo para su fabricación. Aunque ya señaló la ministra de esta área, Reyes Maroto, que estos productos fabricados en talleres e industrias de forma artesanal “no son productos sanitarios, su propósito es "meramente higiénico" y son de un solo uso”.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social dirigido por Yolanda Díaz publicó varios tipos de mascarillas, explicando cuál era su uso, su protección y qué tipos de mascarillas pueden tener varios usos.

Mascarilla y Filtros de Partículas

Este primer tipo de mascarillas se utilizan para proteger de la inhalación de partículas peligrosas a la persona que la lleva puesta. Se puede reutilizar, pero no se considera un producto sanitario, aunque si proporciona un nivel aceptable de protección. En cuanto a las condiciones higiénicas, la mascarilla se puede limpiar pero el filtro no.

Mascarilla autofiltrante o media máscara

Esta media máscara filtrante contra partículas sirve para proteger de la inhalación de partículas peligrosas, por ejemplo, si una persona que tiene coronavirus estornuda o tose, esta máscara evita que nos podamos contagiar.

Está homologada por la Organización Mundial de la Salud y tiene un nivel aceptable de protección frente a la inhalación. Solo se pueden reutilizar las marcadas con la letra R de 'reutilizable' más de un turno de trabajo. Se limpia y desinfecta el ajusto con la cara, pero no el material filtrante. Las mascarillas autofiltrantes que no tengan la letra R no se podrán volver a utilizar.

Mascarilla quirúrgica

Al igual que las dos anteriores esta mascarilla quirúrgica evita la transmisión de agentes infecciosos que pueda proceder de otras personas. Sin embargo, no proporciona un nivel fiable de protección. Este tipo de mascarilla es desechable y no se puede limpiar.

Mascarilla dual

Podíamos decir que este tipo de mascarilla es el resultado de una mascarilla quirúrgica y otra autofiltrante contra partículas. La mascarilla dual proporciona un nivel aceptable de protección y se considera un producto sanitario y EPI. Pero no se puede limpiar.

Mascarilla higiénica

Por último, este tipo de mascarilla no están diseñadas para proteger de ningún riesgo. Por tanto, no se recomienda su uso para situaciones de exposición a agentes peligrosos. Tampoco se considera un producto sanitario o EPI. Pero no se puede limpiar.

¿Cómo ponerse y quitarse la mascarilla?

Los procesos de ponerte la mascarilla, usarla, retirarla y desecharla son muy importantes para evitar el contagio. El mal uso de la mascarilla puede producir que te contagias.

La higiene

Tanto antes de ponerte la mascarilla como después hay que lavarse las manos con agua y jabón o desinfectar con alcohol. Mientras la mascarilla está puesta, si se toca con las manos hay que hacer el mismo proceso.

Colocación de la mascarilla

Para que la mascarilla de resultado es importante que adopte la posición correcta. Es decir, que cubra la boca y la nariz y que no haya hueco entre la cara y la máscara. En el momento en que la mascarilla esté húmeda hay que cambiarla por otra y tirarla.

Cómo quitarte la mascarilla

El proceso de quitarse la mascarilla consiste en quitársela por detrás, es decir, que no toque la parte delantera de la mascarilla. Después hay que desecharla a un recipiente cerrado y lavarse o desinfectarse las manos.

