Publica las condiciones que le ofrecen para trabajar en un bar e indigna a todos: "¿Por 65 horas semanales?"

En nuestro, los bares no solo son un espacio de ocio bastante habitual, sino que también son el favorito. Es el lugar adecuado y perfecto para reunirnos con amigos y familia en un ambiente de lo más distendido. Y sí, es por ello que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. Si bien muchas veces solemos fijarnos en las reseñas de los clientes o en lo que ocurre detrás de la barra, lamentablemente no le prestamos atención a lo que pasa dentro de ella.

Y es ahí donde entran en juego los camareros, los cocineros y el servicio que trabaja en los restaurantesa los que acudimos para disfrutar. Es bien sabido desde hace tiempo que trabajan con unas condiciones laborales bastante malas, con sueldos muy bajos frente a la cantidad de trabajo acumulado.

Es por esto por lo que la cuenta de X @soycamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta manera, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones de su puesto se hacen virales y llegan a todo el mundo para que se conozca la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra. En esta ocasión, el tuitero ha compartido una conversación entre un interesado en un puesto de trabajo y el propietario del local. Una serie de condiciones que han indignado a los miembros del sector.





Indignación por las condiciones del puesto de trabajo

La cuenta de X de @soycamarero ya, para empezar, muestra su disconformidad en el pie de texto que acompaña a la imagen: "Y aún hay "empresarios" que dicen que estas cosas no ocurren o son casos puntuales", escribe.

En la imagen adjunta en el pie, el dueño del local asegura que el horario sería de "lunes a jueves, de 11h a 16h y de 20h a 00h. Viernes, sábados y domingos de 11h a 17h y de 20h a cierre. Se libran domingos por la tarde y lunes al completo".

Una serie de condiciones que ya indignaron al interesado: "Son más de 65 horas semanales, descansando lunes y domingos tarde. ¿1300 por 65 horas semanales?", pregunta.

"Mínimo 1300 netos al mes (puede ser más según valía). Eso tendrías que hablarlo en la entrevista personal. Si no te interesa, no pasa nada. Tú me dices y sin problema", es la respuesta que le da a su vez el dueño. Una premisa que, de nuevo, deja sin palabras a la persona interesada: "Sí, pero es que me sale a 5 euros la hora el cálculo. Si me dices que pagan todas las horas trabajadas de una forma normal", agrega.





Unas condiciones que, pese a indignar a los miembros del sector, muchos de ellos no se sorprenden, ya que conocen de sobra lo que tienen que vivir.

"¿Pero cuándo libran? Porque no me queda claro", pregunta un usuario. Otro, por otro lado, lamenta que ahora en diciembre "algunos harán 80 horas a la semana" y hay quienes incluso se preguntan "¿dónde están las inspecciones de trabajo?".

"65 horas, jornada completa y media larga. Por menos de 1600-1700 euros no debería pedirle trabajar a nadie. Y a partir de ahí empezamos a hablar de legalidad", agrega otro, que no se ha quedado indiferente al ver estas condiciones.





¿Por qué los bares no encuentran camareros profesionales?

En clave informativa, durante la programación especial sobre el empleo que tuvo lugar en COPE hace unos meses, Ángel Expósito se desplazó hasta Talavera de la Reina, donde pudo charlar con varios profesionales de la hostelería. ¿Por qué los bares no encuentran camareros profesionales y se ven obligados a contratar por horas? La respuesta y el mejor análisis en el siguiente vídeo.