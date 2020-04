Los productos de limpieza más eficaces contra el coronavirus

El coronavirus se mantiene durante horas, dependiendo del material en las superficies, pero eliminarlo para evitar contagios es fácil. Puedes hacerlo con los productos de limpieza que tienes en casa para el uso diario.

Cuatro horas permanece el coronavirus en una superficie de cartón y dos o tres días en el acero o plástico, según el estudio de Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 publicado el 17 de marzo en 'The New England Journal of Medicine'.

Si el coronavirus está encima de una superficie que aún no hemos limpiado, lo tocamos con la mano y después nos la llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos ya podríamos habernos contagiado de Covid-19.

Estos son los productos de limpieza contra el coronavirus

La mayoría de los productos de limpieza seguro que los tiene en tu armario porque los utilizas día a día para desinfectar tu casa y mantener las superficies limpias. El único requisito para que mate al virus es que tiene que contener tensioactivos. Para saberlo con certeza mira su etiqueta.

La razón de que el coronavirus muera con este componente se consigue solubilizar y romper la interacción entre líquidos con la capa grasa Covid-19.

Alcohol quirúrgico

Este tipo de alcohol es que no falta en nuestro botiquín de casa porque es el que utilizamos para las heridas. Es capaz de matar al virus en solo 30 segundos. Para aplicarlo podemos utilizar una gasa o algodón y después pasarlo por una superficie, como por ejemplo las pantallas del móvil o de la Tablet.

Los productos de limpieza con tensioactivos

Estos productos de limpieza con tensioactivos son los que utilizamos en nuestra vida diaria para el lavavajillas, un limpiahogar general, el detergente líquido que utilizas para lavar la ropa, el quitagrasas o el friegasuelos.

Agua y jabón

El agua y jabón son capaces de disolver la membrana del coronavirus. El mejor truco es primero echar el jabón y después enjuagar con agua. En este video podrás ver el poder que tiene el jabón a la hora de enfrentarse al coronavirus y la importancia de lavarse las manos.

¿Quieres explicar a tus hijos por qué es fundamental que se laven las manos con jabón para evitar propagar el #Coronavirus?

Haz este sencillo experimento con agua y pimienta negra, y prepárate a ver sus reacciones ��#NursingNow @ProteCivilAvila @EmergenciaAvila pic.twitter.com/FpApijdkHR — NursingNowÁvila (@NursingNowAvila) March 14, 2020

Lejía

La lejía es muy eficaz para desinfectar. Puedes dejarla durante unos 10 o 15 minutos que actúe y después limpiar con un paño limpio la superficie. El funcionamiento de este producto es destruyendo la proteína, es decir, el ácido ribonucleico (ARN) del virus. No necesitas echar gran cantidad en tu hogar.

Gel desinfectante

El gel desinfectante cuando comenzó la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, los geles desinfectantes desaparecieron de todas las tiendas. El motivo es porque es capaz de matar al coronavirus porque está compuesto por alcohol quirúrgico y su concentración es de mínimo un 70 %. Aunque sino tienen en los comercios puedes hacerlo en tu casa.

