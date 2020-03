Coronavirus: ¿Qué tres cosas necesitas para hacer gel desinfectante en casa?

El gel desinfectante se ha convertido en estas últimas semanas en un bien preciado para muchos. La propagación del coronavirus, que ya ha dejado más de 4.000 contagiados en España, ha provocado una reacción alarmista en muchas personas y esta sustancia es clave a la hora de prevenir su contagio. Esto ha llevado a que muchos supermercados y farmacias se hayan quedado sin unidades en sus estantes.

Sin embargo, hay una opción de poder crear un gel desinfectante en tu propia casa. Este viernes, el doctor Esteban Pérez Almeida ha contado a los lectores de COPE.es cómo hacerlo. Sólo necesitas tres 'ingredientes' y unos minutos para llevarlo a cabo. El director médico de COPE ha señalado que su 'receta' se basa en alcohol, agua oxigenada y glicerina. Los dos primeros elementos pueden conseguirse fácilmente en una farmacia y el tercero en una droguería.

¿Cómo creamos un gel desinfectante eficaz? Muy fácil: mezclas 250 centímetros cúbicos de alcohol, 90 centímetros cúbicos de agua oxigenada y 25-30 centímetros cúbicos de glicerina. Las cantidades se pueden medir con una jeringuilla. Cuando mezcles los tres elementos obtendrás un gel desinfectante muy eficaz.

LA 'FÓRMULA' PARA LAVARTE LAS MANOS CORRECTAMENTE

El doctor también ha incidido mucho en la forma en que la debemos lavarnos las manos y, sobre todo, el tiempo que debemos emplear. ¿Cómo debes lavarte las manos? Primero una palma, después la otra y luego entre los dedos. Por último, las uñas. Lo recomendable es permanecer al menos veinte segundos lavándotelas. ¿Y cuántas veces? Si das las manos, te las tienes que lavar. Cuando comas o vayas al baño, también. Y el número de veces al día no debería bajar de diez.

Por último, recuerda que las mascarillas que muchas personas llevan por la calle para no coger el coronavirus no sirven de nada. Las mascarillas sólo son útiles cuando la llevan los propios enfermos o el equipo médico que cuida a los positivos. "Cuando alguien que está contigo ha sido contagiado, el virus puede estar dentro de unas gotitas de la saliva que como mucho llegan a dos metros de distancia. Por tanto, es el enfermo el que necesita la mascarilla, pero no las personas sanas. También lo necesita el personal sanitario porque trabajan muy cerca de los enfermos y es una buena medida de prevención. Pero para el resto no sirve de nada", ha remarcado Pérez Almeida.

