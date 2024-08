El producto que tienes en tu nevera que consigue ahuyentar a las avispas de manera efectiva

La llegada del verano aumenta notablemente nuestras ganas de pasar tiempo al aire libre. Durante esta temporada aprovechamos para hacer todos esos planes que durante otras estaciones como, por ejemplo, el invierno suele ser imposible debido a las temperaturas propias del mismo.

Estos muchas veces suelen incluir el comer fuera de casa. Pero esto no siempre es del todo agradable, pues aparecen esos insectos que nos molestan de manera notable: las avispas. Y es que, ¿quién no ha preparado una comida al aire libre donde las protagonistas no hayan sido ellas? Por norma general, son conocidas por sus dolorosas picaduras, las cuales pueden llegar a ser extremadamente peligrosas en algunos casos, veasé las personas que son alérgicas a ellas.

¿Cómo podemos ahuyentarlas de nuestra comida?

Aun así, siempre conseguimos encontrar trucos para terminar con ellas. Pero antes debe quedarnos claro que lo peor que podemos hacer es tratar de ahuyentarlas, pues aumentaremos su enfado y conseguiremos que nos terminen picando. Es la doctora Seirian Summer, profesora de Ecología de laUniversity College de Londres, la que sugiere que, primeramente, observemos dónde quieren ir y dejar que coman un poco de lo que tenemos en el plato.

Ahora bien, ¿qué podemos hacer para espantarlas del todo? Te sorprenderá saber que podemos lograrlo con un producto que solemos almacenar en nuestra nevera: la mermelada.Tan solo tenemos que mezclar una pequeña cantidad con agua y, en cuestión de minutos, su aroma atraerá a la avispa provocando que se aleje y nos deje comer tranquilamente.





Esto se debe nada más y nada menos a la atracción que tienen por el propio néctar de las flores. Pero, sin lugar a dudas, los alimentos por los que sienten predilección son la carne y el pescado, aunque, cuando no lo tienen delante de sus ojos, se dirigen a los refrescos.

¿Podemos acabar con ellas evitando que nos piquen?

Antes que nada debe quedarnos una cosa clara y es que, por norma general, las avispas nos atacan como mecanismo de defensa para proteger sus nidos. También es necesario saber que, aunque sus picaduras son de lo más dolorosas y molestas, son de vital importancia para ayudar a mantener el ecosistema.





Otro dato a tener en cuenta es que casi nunca soportan ciertos olores que usamos en su contra para tratar de espantarlas. Uno de ellos es el del limón, un cítrico que podemos utilizar para conseguir nuestro ansiado objetivo. Tan solo tendremos que abrirlo y esparcir su aroma por toda la habitación. Para ello podemos emplear varios métodos: desde comprar velas con este olor hasta crear una fragancia mezclada con agua y pulverizarla. También podemos optar por el vinagre dado el fuerte olor repelente que deja, pero deja peor rastro.