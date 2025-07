¿Es poco o es mucho?

Treinta mil jóvenes españoles estarán este fin de semana en Roma, muchos ya están allí, formando parte de ese millón que, según las previsiones, va a reunirse en torno al Papa León XIV para celebrar el Jubileo de la esperanza. ¿Eso es mucho o es poco? Los números son, qué paradoja, una cosa bastante relativa. Puede que en oleaje del gran mundo en que habitamos, lo que va a suceder en la Ciudad Eterna nos parezca poca cosa. A fin de cuentas, las guerras seguirán el lunes; y aquí, nuestros debates sobre la polarización y el daño a las instituciones; muchos corazones seguirán sangrando, y muchas soledades no encontrarán la compañía necesaria. Sí. Y, sin embargo, la pequeña semilla de Nazaret sigue dando su fruto veinte siglos después, y jóvenes de todas las razas y latitudes se abren a la escucha de la misma Palabra que resonó en Galilea y en Jerusalén, y acuden, con no poco sacrificio en muchos casos, junto al sucesor de aquel rudo pescador llamado Pedro, que, misteriosamente, sigue siendo una voz única en el mundo. Única porque no procede de los cálculos de los diversos poderes en liza, sino de aquel acontecimiento sellado en una cruz del que, contra todos los vientos, muchos seguimos viviendo.

El arzobispo Luis Argüello ha dicho que rezar el domingo 3 de agosto el Padrenuestro en diversidad de lenguas, con personas de todos los lugares del mundo y con situaciones tan distintas, unos que huyen de la guerra, otros que tenemos la suerte de comer varias veces al día, es un signo único, un signo que interroga a todos. Hacer visible la comunión de tantos, tan distintos, en torno al obispo de Roma, ha dicho, es algo que tiene una importancia más allá de nuestros cálculos y nuestros análisis. Repito la pregunta, todo esto, ¿es mucho o es poco? Yo diría que, en cierto modo, es de otro mundo, pero sucede aquí y ahora, en nuestro mundo que sufre, que busca y que espera. Y de ahí nace una esperanza que no se apaga. Tendríamos que hablar más de esto…