¿Por qué los japoneses están delgados sin hacer dieta? Tres hábitos que siguen a diario para estar en forma

Las fechas navideñas están a la vuelta de la esquina. La llegada del frío trae consigo el antojo por ir a tomar chocolate caliente y dulces típicos de estas fechas como el turrón o los roscones. De forma paralela, comienzan los eventos navideños como cenas de empresas, quedadas con amigos o reuniones familiares. Todas ellas son citas en las que la comida juega un papel esencial y es que quién puede resistirse a un capricho cuando te reencuentras con alguien por Navidad.

En esta situación, perder peso es realmente complicado, lo que sí intentan muchos es mantener el actual, en la medida de lo posible. El intento por perder unos kilos de más ya llegará con el año nuevo y los propósitos de cada mes de enero. En esta línea, además de recurrir a algún tipo de dieta y practicar deporte de manera regular, hay otras formas de mantenerse en forma. En este caso, volamos hasta Asia, en concreto a Japón. Allí, sus habitantes tiene una serie de hábitos que, combinados y siguiéndolos de una forma bastante estricta, hacen que se mantengan en su peso y logren no engordar.

Perder peso a partir de los 50: cuatro sencillos trucos para acelerar tu metabolismo y conseguir adelgazar La edad es un factor a tener en cuenta a la hora de intentar perder peso, ya que nuestro cuerpo no reacciona igual a una dieta con 20 años que con 60 Redacción DigitalMadrid 13 oct 2022 - 07:39

Qué dieta siguen los japoneses

Como puedes imaginar, la dieta es clave para conseguir no engordar y mantenerte en forma. Aunque los japoneses no se caracterizan por seguir una alimentación muy estricta, sí tienen algunas costumbres que son esenciales. Por un lado, no comen hasta saciarse, sino que dejan de comer cuando están casi llenos, una técnica conocida por el nombre de 'Hara hachi bu'.

Junto a esto, en su alimentación encontramos productos cocinados de forma ligera y saludable, en la mayor parte de las ocasiones. Otra cosa a la que suelen renunciar es al picoteo entre horas, que puede resultar realmente traicionero.





Qué tipo de ejercicio físico practican

De forma general, en la cultura japonesa no está extendido el hecho de ir al gimnasio y machacarte con según que ejercicios, como es habitual en España. Optan por huir del sedentarismo, pero con ejercicios de bajo impacto y baja intensidad. Caminar y hacer yoga son algunos de los ejercicios que suelen incluir en sus entrenamientos. Además, son muy constantes y en sus desplazamientos está muy presente la bicicleta.

Un último elemento clave en su rutina

Por último, el tercer aspecto que no puede faltar en su rutina son los baños relajantes con agua caliente. Es una actividad que realizan muy a menudo y que, además de ayudar a desconectar unos minutos tras un largo día, relaja el cuerpo contribuyendo a disminuir la inflamación y el azúcar en sangre. Junto a esto, ayuda a la circulación sanguínea.