El mensaje de David Sánchez al Athletic Club por su enfado con el fichaje de Nico Williams por el Barcelona: "No se salta ninguna norma"

El posible fichaje de Nico Williams por el FC Barcelona cada vez está más caliente. El extremo español ya le ha dicho al conjunto culé que quiere estar el año que viene en el equipo. Para ello, el equipo blaugrana ha de abonar la cláusula de 58 millones de euros más el IPC, la cual tienen prevista pagar la próxima semana, a partir del martes 1 de julio, para que este gasto compute en el próximo ejercicio económico.

El Athletic de Bilbao ha mostrado su enfado por todo lo que se habla sobre el Barcelona y Nico y por eso fiscalizará los movimientos del club azulgrana para comprobar que no comete ninguna irregularidad económica. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, respondió este miércoles por la tarde a las pretensiones del Athletic: "No entiendo el enfado y tampoco las reacciones que están teniendo. Yo creo que cada uno debe ocuparse de lo suyo y no comprendo que el Athletic vaya a hablar del Barça a la Liga. No creo que les corresponda, pero ellos sabrán lo que hacen".

EFE Nico Williams no quiere jugar en el Athletic la próxima temporada.

Una de las personas que dio su opinión sobre el asunto Nico fue David Sánchez. Lo primero que dejó claro fue que no tendría que haber mayor preocupación en la relación institucional que existe entre el FC Barcelona y el Athletic Club: "No debería haberla. El Barcelona no está aquí para llevarse mal con ningún club. Simplemente hace lo que hacen muchos clubes que es fichar a jugadores interesantes. Yo creo que el FC Barcelona estaba tan obligado de fichar tanto a Joan García como a Nico Williams".

En la actualidad, Nico Williams es un jugador fundamental en los esquemas del Athletic Club y eso David Sánchez lo tiene claro: "Yo entiendo que duela en Bilbao que se marche un tipo como Nico Williams".

X Vandalizan en mural de Nico Williams

Según el propio David Sánchez, el FC Barcelona no está haciendo nada fuera de lo normal para intentar hacerse con los servicios del pequeño de los Williams: "El Barcelona no se salta ninguna norma ni ninguna legislación para fichar a Nico Williams. Van a pagar con dinero que ya tienen. No van a pedir ningún crédito y después si lo inscriben o no, es problema del Barcelona. Si los agentes de Nico han llegado a un acuerdo con el Barcelona, es porque saben con toda la certeza del mundo que Nico va a ser inscrito".