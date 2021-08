¿Por qué aúllan los perros?

Aunque principalmente asociamos el aullido a los lobos (a pesar de que apenas hayamos visto uno en nuestra vida), es cierto que los perros también son propensos en muchas ocasiones a emplear este tipo de comunicación tanto con sus dueños como con su entorno. Pero, ¿por qué lo hacen? Vaya por delante que no todas las razas de este tipo de mascotas lo hacen y, que aprendan o no aullar, depende más bien de un factor genético, aunque no existe ninguna condición física dentro de sus cuerpos que les permita o les imposibilite realizar este tipo de llamada.

Precisamente los perros que son más propensos a aullar a su entorno son aquellos que descienden directamente y guardan un gran parecido físico y etológico con el lobo: el Husky, el Malamute, el Samoyedo, el perro de Groenlandia o cualquier otra variante de perro grande nórdico. Estas suelen ser razas que recurren en pocas ocasiones al ladrido, y sí con más frecuencia al aullido. No obstante, los motivos por lo que lo hacen pueden ser muy diversos y, en más de una ocasión, puede detectarse por la forma en la que lo hacen.









Los motivos por los que los perros aúllan



El principal motivo del aullido de un perro es porque les da ansiedad quedarse solos o sin el dueño, por lo que expresan una suerte de grito que busca mantener reunida a la manda. Es posible que lo expresen también en presencia de una segunda persona o cuando se queden solos dentro de la casa. No obstante, existe la posibilidad que lo hagan para expresar un dolor que padecen de manera interna y que no se ve a simple vista.

En este caso, los expertos apuntan a que sería más sencillo de identificar en tanto que son aullidos más cortos y de menor intensidad que en el caso de que nuestra mascota tenga ansiedad. Incluso algunos perros de rescate están entrenados especialmente para aullar al encontrar heridos.









¿Qué pueden hacer los dueños?



Pueden darse situaciones en las que el aullido del perro resulte incontrolable y terminemos teniendo problemas con nuestros vecinos a cuenta del ruido. Pero, ¿qué podemos hacer para que nuestra mascota deje de aullar? Fundamentalmente: nada. Un detalle muy importante es que no debemos enfadarnos ni regañar al animal por elegir el aullido como forma de comunicación porque, principalmente, es eso, una forma de comunicarse entre perros. Sería como si alguien se enfadase con los dueños por hablar entre ellos.

Eso sí, si el aullido del animal es persistente, constante y supone un problema para convivencia siempre debemos tener presente la posibilidad de recurrir a un especialista en entrenamiento y comportamiento canino. En cualquier caso, como ya hemos mencionado antes, si este tipo de comunicación se sucede dentro de la casa, lo más probable es que el perro esté intentando decirnos que sufre de estrés y, por ello, aún con más motivo debemos buscar ayuda porque, al fin y al cabo , la situación va en detrimento del animal.