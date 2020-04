Pon a prueba tu audición con el reto viral de moda: "¿Yanni o Laurell?"

El vestido blanco y dorado, o azul y negro. El perro o la estatua. Yanni o Laurell. Ya tenemos un nuevo reto viral de moda para poner a prueba nuestra audición. Los días de confinamiento, a raíz del decreto ley a causa de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, se empiezan a hacer duros. Y algunos usuarios de las redes sociales han recurrido a un reto viral que se popularizo hace algún tiempo a través de un programa de la televisión estadounidense.

Nadie se pone de acuerdo. Unos escuchan claramente Yanni, mientras que otros afirman con rotundidad que escuchan nítidamente Laurell. ¿A qué grupo perteneces tú? Las redes no consiguen ponerse de acuerdo:

Esto es peor que el vestido dorado, yanni o laurel? ������ pic.twitter.com/MstUviX7uQ — Tornaghi (@postizi46) April 7, 2020

¿Qué dice: Yanni o Laurel?

Cada persona, al parecer, escucha una cosa diferente. ¡Yo oigo Yanni sin ninguna duda! pic.twitter.com/r72Zfx5k1e — Laura P. Larraya (@LauraPLarraya) April 7, 2020

Que escuchan?, YANNI O LAUREL?, háganlo con sus familias jajaja, yo escucho perfectamente yanni �� pic.twitter.com/xreWXKyQnW — Vicente Cruz (@Vicentecruzbelt) April 7, 2020

Esto es como el dilema del vestido azul/negro o blanco/dorado ¿Ustedes qué escuchan? ¿Yanni o Laurel? pic.twitter.com/4dczUiZ25i — Carla Medina (@Peruchapromedio) April 7, 2020

Muchos usuarios han compartido una posible explicación a este fenómeno, pero no ha contentado a todos por igual. Hay personas que han comentado la explicación afirmando que siguen escuchando lo mismo pese a los cambios de frecuencia.

EXPLICACIÓN fenómeno Yanni y Laurel pic.twitter.com/Vss6crW2Wi — oven pascual (@OvenWr200m) April 7, 2020

Pues llámame loca pero solo escucho yanni todo el rato, me es imposible escuchar laurel https://t.co/JDOaq94j3W — Veraa��️‍�� (@Veriii_05) April 8, 2020

La belleza de los perros es uno de los principales reclamos de Instagram y son muchos los usuarios de la red social que presumen de sus mascotas en la red social. Pero pocos como este usuario, que subió una fotografía de su perro que dejó a todos boquiabiertos.

La foto de un perro que deja a todos de piedra

La imagen de este perro, que tiene una singular belleza, ha sorprendido a todos por el efecto óptico con el que sorprende a todos los que la ven. "¿Es un perro de verdad o es una estatua?", se preguntan todos los usuarios que ven la fotografía.

A pesar de lo que las apariencias puedan dar a pensar el perro Piper está vivito y coleando, como se puede observar en otras fotografías del animal subidas a las redes sociales por su dueña.

Piper, un perro singular

Piper es un perro mexicano de la raza Xoloitzcuintle, que se caracteriza, entre otras cosas, porque estos singulares animales no tienen apenas pelo, lo que le confiere este aspecto casi mágico. Una imagen que sorprende a muchas personas, que están acostumbradas a toparse con perros totalmente cubiertos de pelo.

El xoloitzcuintle es un perro íntimamente ligado a la historia de México, donde este animal surgió y donde se lo conoce también como perro azteca o perro mexicano. Este tipo de perros habita el país azteca desde hace tres mil años y formaba parte fundamental de la mitología mexica, donde acompañaban a los difuntos al inframundo.

Las redes tienen nuevo reto viral gracias a la joven filipina Toni Pereno que en su perfil de Twitter ha publicado un vídeo en el que soprende con un 'mágico' juego de manos que acompaña con un mensaje desafiante "aquí hay algo raro para tu noche".

Las redes no han tardado en responder y este curioso reto se ha viralizado y cuenta ya con más de 9,4 millones de reproducciones, 177.400 'retweets' y 534.900 mil 'me gusta'.

Se le ha bautizado como el truco de las “Manos mágicas” que consiste en extender las manos y cerrar los dedos tan rápido que parezca que se traspasan entre sí.

En el vídeo se puede ver cómo Pereno, con un hábil movimiento de manos consigue esta curiosa ilusión óptica que ha cautivado a las redes.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019

Para lograr este efecto, la mano derecha tiene que ponerse en un primer plano, con la palma hacia delante y la izquierda justo detrás en la misma posición. Después hay que cerrar los dedos de la mano izquierda por los huecos de los dedos de la derecha. En la rapidez está la clave, ya que gracias a ella se consigue dar la sensación de que una de las manos se funde y atraviesa a la otra. Aunque parezca sencillo, para que se consiga el efecto, hay que practicar mucho la coordinación.

En el 'hilo' que ha creado este reto, además de numerosos 'memes' e intentos no tan afortunados, se puede ver como alguno de los seguidores, potencia aún más este efecto utilizando guantes con luces LED.

i did ur thing but with LED gloves :^) pic.twitter.com/yh1jGlEXp9 — �� The Lightshow Hashira �� (@JomarriSalomon) November 22, 2019