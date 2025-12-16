Pol Figols (22): "A los que me dicen que estoy aguantando el hijo de otro, sí, lo estoy cuidando y no me da vergüenza, desde que conocí a mi novia me enamoré de él"

Pol Figols, un joven creador de contenido de 22 años, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok que se ha viralizado rápidamente. En la grabación, aborda de forma directa los comentarios de usuarios que le critican por "aguantar al hijo de otro", una respuesta que ha generado una ola de apoyo y ha abierto el debate sobre los prejuicios y el concepto de paternidad en la sociedad actual.

El verdadero significado de ser padre

Figols desafía en su vídeo la visión simplista de la paternidad que se basa únicamente en la genética. "Desde que conocí a mi novia, yo me enamoré de este bebé", afirma, para después confrontar a sus críticos con una serie de preguntas retóricas: "¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el supuesto padre? ¿Quién le cambia los pañales? ¿Quién se queda cuando llora?". Con ello, subraya que es él quien asume el cuidado, el sustento económico y la estabilidad del niño, redefiniendo así la responsabilidad de un padre.

El padre no es solo biología, es presencia, responsabilidad, es amor y es estar" Pol Figols Padre de 22 años

El joven traza un paralelismo con la adopción para desmontar los prejuicios a los que se enfrenta. "Con esa lógica habría que decirle a un padre que adopta a un niño que ese hijo no es suyo, es de alguien que la abandonó", argumenta. Para Figols, la esencia de la paternidad reside en otros valores, como resume en su aplaudida frase: "El padre no es solo biología, es presencia, responsabilidad, es amor y es estar".

TikTok: @polfigols Pol Figols, con el hijo de su novia, en el vídeo

Una respuesta a los prejuicios en redes

La decisión de Figols de responder nace de su intención de visibilizar a la "muchísima gente con prejuicios en las redes". Su exposición pública, una realidad para muchos padres en el entorno digital, confirma según él algo que ya sabía, si bien su mensaje ha calado profundamente en miles de personas.

Sí, lo estoy cuidando y no me da ninguna vergüenza decirlo" Pol Figols Padre de 22 años

Pese a las críticas, Pol Figols se muestra firme en su rol y su decisión. "Sí, lo estoy cuidando y no me da ninguna vergüenza decirlo", sentencia con orgullo, autodefiniéndose como "un soldado". El creador de contenido concluye su vídeo agradeciendo los numerosos mensajes de apoyo que ha recibido, convirtiendo su testimonio personal en un símbolo para muchas familias en situaciones similares.