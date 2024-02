Pide un café en un restaurante de Barcelona y no puede creer la respuesta del camarero: "Poca vergüenza"

Salir a comer con familiares y amigos siempre es sinónimo de pasar un rato de lo más agradable. Ya no solo por el hecho de comer fuera, que al final siempre es comer aquello que no solemos hacer habitualmente en casa, sino también por compartir una buena conversación con ellos. Y esto implica, muchas veces, alargar las comidas y las cenas. Los postres y cafés, que deberían ser en teoría la parte más breve de toda la velada son, casi siempre, ese momento en el que nos extendemos para aprovechar los últimos momentos con ellos.

No obstante, no siempre sale como esperamos y esta mujer de Barcelona ha sido testigo, después de la respuesta que le dio el camarero de un restaurante.

Alamy



Pide un café y no puede creer la respuesta del camarero

Este suceso tuvo lugar en el restaurante Cuines, en Santa Caterina (Barcelona) y hemos podido saber lo que ocurrió gracias a la red social X, donde la gente tiende a compartir aquello que le ocurre y dar a conocer al resto de los usuarios. "Voy a comer a un restaurante. Cuando termino, pido un café", relata la protagonista de este suceso, Ció Lerma, @CioLerma en X.

"No hacemos café", fue la respuesta que le dio el camarero del restaurante. "¿No os funciona la máquina?", fue la respuesta que recibió la comensal.

Para su sorpresa, y pese a que la máquina les funcionaba a la perfección, la respuesta fue toda una sorpresa: "Sí, pero como el restaurante está lleno y hay gente que está esperando mesa, no hacemos café".

La mujer no pudo dar crédito a la respuesta: "Y se queda tan ancho. He alucinado con la poca vergüenza. No vuelvo", aseguró ella en el tuit, que ya acumula cientos de comentarios y más de dos mil 'me gusta'.





Reacciones inmediatas en redes sociales con el debate servido

Las reacciones no tardaron en llegar y cientos de personas aprovecharon para responder. Hay quienes han compartido experiencias similares, criticando que el local en cuestión tome esta decisión.

Alamy



"Hace años en un restaurante me pasó lo mismo, le pregunté al dueño la razón, me explicó que se pierden turnos de mesas porque la gente alarga mucho con el café el tiempo en mesa sin consumir más y el beneficio es muy bajo, que cerca ya había cafeterías o bares. Lo vi lógico", contestó una seguidora.





"Pasa lo mismo con esos restaurantes que te asignan un turno; un tiempo limitado y luego se retrasan en traerte la comida y te dicen que te vayas a tomar el postre a la barra. A mí me ha pasado", comenta otra mujer, viéndose así reflejada con esta situación.





No obstante, también ha habido quienes han mostrado su desacuerdo y aplauden las actitudes de los hosteleros y camareros.

"Mi padre, que no era hostelero, se levantaba de la mesa tras el postre y se tomaba el café en la barra. Es cuestión de empatía y de saber que si nos ayudamos unos a otros, todo funciona mejor. Vivimos en la era de la exigencia, del yo primero, del yo pago y yo mando. Triste", escribe este hombre.





"Salvar la hostelería pasa por suprimir los cafés en los restaurantes para poder aprovechar la misma mesa con otros clientes", escribe otro usuario.