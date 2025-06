Las dos personas a las que Lomana habría concedido un título nobiliario: "Han hecho mucho por España"

Carmen Lomana viene cada sábado a Fin de Semana de COPE a responder al consultorio de sus oyentes -en el 666 55 40 00-. La primera de este primer sábado veraniego ha sido, no podía ser de otra manera dado el clima, sobre el sudor. ¿Cómo disimular las gotitas que van cayendo por el rostro?

"Tengo la suerte de que no sudo y si lo hago, no se me nota. En la cara... no. Justo debajo de los brazos algo sudaré pero no se me nota. ¡Pero me gustaría sudar! Dicen que es muy bueno. Pero es que nada, me meto en una sauna y sigo igual de seca". Y recomendaba el uso de brumas frescas, "las metes en la nevera y te lo das".

Lomana ha compartido lo mucho que le gusta su ciudad natal, León: "La catedral gótica de León, pero todavía me gusta más el románico de San Isidoro, el parador de San Marcos". Ha explicado cómo acudir a una graduación con estos calores y ha opinado sobre el look que lució Sofía de Suecia en el bautizo de su hijo.

Carmen Lomana ha expresado su opinión sobre la decisión del rey Felipe VI de conceder títulos nobiliarios a Rafael Nadal, Cristina García Rodero, Luz Casal y Carlos López Otín, entre otros. Es la primera que el monarca hace algo así desde que ascendiera al trono. La socialité cree que hay dos personas que deberían haber sido reconocidas con este honor: "Dos personas que han hecho mucho por España: Amancio Ortega, que ha llevado el nombre de España por todo el mundo. Ha llevado la ropa para que la gente pueda vestir ropa adaptada a todos los bolsillos. Ha donado mucho dinero... (...) y el otro es Juan Roig, el de Mercadona (...) es un empresario ejemplar. Reparte beneficios y dividendos con los empleados".