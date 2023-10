Una nutricionista desvela el alimento que debes comer para cenar sano: "Y solo"

¿Ya estás pensando en lo que vas a cenar? Saber qué alimentos tomar, cómo tomarlos y tener a mano las mejores ideas es fundamental para que el momento de preparar la cena no se te complique y aciertes. Las pautas de alimentación que debemos seguir para vivir mejor son esenciales y por eso en 'Poniendo las Calles' nos hemos puesto en manos de Elisa Blázquez. Carlos Moreno 'El Pulpo' se propuso con el fin del verano acabar con los excesos, como seguramente hayas hecho tú también. La directora de 'Tu Nutricionista Integrativa' te ayuda con esa última comida del día.

A veces por las noches nos apetece cenar algo saludable y más ligero, que nos ayude a descansar, con una digestión que no se note pesada, pero que nos nutra y que tampoco haga que a las pocas horas tengamos hambre de nuevo. Le pedimos a la nutricionista que nos dé una serie de ideas ligeras, saludables y nutritivas para prepararte rápidamente o improvisar una cena que no te estropee el sueño ni te deje con hambre. Hay muchas familias que llegada la noche pecan de las prisas y de la falta de imaginación y apuestan por elaboraciones precocinadas. Eso no va en sintonía con lo que te contamos en 'Poniendo las Calles'.

Las cenas en España

'The New York Times' nos llamó "ese extraño país en el que se cena a las 22.00 horas", aunque la realidad es que fluctúa en términos horarios de acuerdo a la zona o rincón del país del que hablemos. En Madrid, por ejemplo, no existe un horario fijo. Las tapas son populares en la comunidad gallega por servirse de forma gratuita con cada consumición entre las 19:00 y las 21:00 horas. Mientras, en Andalucía no se suele poner en la mesa antes de las 21:30 o 22:00 horas para cenar. Algo que se desvirtúa en verano, porque se alargan las cervezas cuando baja el sol y la temperatura y se cena aún más tarde.





En este sentido, somos poco europeos, que es más bien a lo que se refieren en el prestigioso medio estadounidense. Son Noruega y Finlandia los países que preparan las cenas más tempranas, ya que comienzan este ritual poco después de las 16:00 horas. En Alemania y el Reino Unido estos horarios se centran entre las 18:00 y las 19:30 horas, mientras que Ucrania o Francia lo hacen entre las 19:00 y las 20:30 horas. Los más rezagados, los países del sur. Grecia e Italia cenan alrededor de las 20:00 horas, mientras que Portugal lo hace a las 21:00 horas. Pero la clave está en lo que comemos.

El alimento que cenar

La dieta mediterránea que practicamos en nuestro país es una de las más admiradas en todo el mundo: si se cumple, realmente es capaz de evitar varias enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares o el cáncer, y, por tanto, también se ha asociado a una mayor longevidad. La cena suele incluir tapas, tortilla, pescado o carne con algo de ensalada o simplemente unos embutidos como jamón ibérico o salchichón. Como postre después de la cena, se suele tomar algo de fruta fresca o yogur. Pero esto es lo que Elisa Blázquez recomienda incluir en tu última comida del día.

Ya lo de las horas es otro asunto. Hay estudios que explican que adelantar nuestras comidas no sólo es importante por la pérdida de peso y su implicación estética, sino que contribuye a mantener un peso corporal saludable y evitar el síndrome metabólico. Esta condición se caracteriza por la acumulación de grasa alrededor de la cintura y la presencia simultánea de varios trastornos como la presión arterial elevada, los altos niveles de azúcar en sangre y de colesterol. Si padeces síndrome metabólico, aumenta tu riesgo de padecer enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2.