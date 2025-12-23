"El pelo de la capucha del abrigo no es estético, te lo metes por dentro y es hermético, no pasas frío y estás con las orejas calientes"

Con la llegada del frío intenso a España, un truco que se hizo viral hace un tiempo ha vuelto a cobrar protagonismo en las redes sociales. Se trata de un vídeo de la cuenta de TikTok @jesuspoloth que desvela una utilidad sorprendente para el pelo de la capucha de los abrigos, una característica que muchos consideraban puramente estética. El autor, que ha acumulado millones de visualizaciones, se muestra perplejo de que su descubrimiento fuera una novedad para tanta gente.

El truco para un 'abrigo hermético'

La clave del truco, según explica el tiktoker, es sencilla: el pelo de la capucha no es un mero adorno. "El pelo este no es estético, no queda bonito", afirma en el vídeo, para después añadir la solución: "Esto te lo metes por dentro cuando no nieva y es hermético, no pasa frío y está con las orejas calientes". De esta forma, se crea un sellado que impide la entrada de aire frío, manteniendo la cabeza y las orejas protegidas de las bajas temperaturas.

TikTok: @jesuspoloth Jesús Polo, en el vídeo

Un remedio viral ante la ola de frío

Este consejo casero ha resurgido con fuerza justo cuando los expertos advierten de un desplome de las temperaturas. Meteorólogos como Jorge Olcina ya han hablado sobre la llegada del "primer temporal de frío intenso", un fenómeno que afecta a toda la península. De hecho, la previsión de una "ola de frío polar que llega a Madrid" ha puesto en alerta a los ciudadanos, que buscan cualquier método para mantenerse calientes.

El creador del vídeo viral resume la situación con humor e incredulidad, expresando su asombro por haber descubierto "algo a millones de personas" a sus 26 años. Una reacción que refleja la sorpresa de muchos usuarios al descubrir que una parte de su abrigo, que consideraban "totalmente inútil", es en realidad un aliado eficaz contra el frío. "Ahora que hace un frío del diablo, os lo vuelvo a recordar", concluye el autor, cerrando un consejo que ha resultado ser más práctico que estético.