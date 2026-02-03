Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda: "Las lluvias intensas que nos dan acumulado de 200 litros, sobre lo que ya ha llovido, pues los ríos y los arroyos están desbordados"

Los teléfonos móviles de 48 municipios andaluces han emitido una alerta por el paso de la borrasca Leonardo, que ya deja fuertes lluvias y vientos en varios puntos de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en la zona del Estrecho y en Grazalema (Cádiz), y se espera que la serranía de Ronda (Málaga) pase a alerta roja a partir de la medianoche. Esta situación ha generado una gran expectación por la última hora de la borrasca Leonardo.

Juan de Dios del Pino, portavoz de la AEMET en Andalucía, ha explicado que la zona de Grazalema y la serranía de Ronda serán las más afectadas. Según ha indicado, se pueden esperar "acumulados por encima de los 120 litros", que es el umbral para la alerta roja, e incluso cantidades que podrían alcanzar los "200 litros por metro cuadrado". Las autoridades insisten en que el objetivo no es alarmar, sino informar para no repetir errores del pasado.

Medidas de prevención y desalojos

En estos momentos, es fundamental aplicar el sentido común, extremar la precaución y seguir las recomendaciones oficiales. Desde la Junta de Andalucía recomiendan cerrar y asegurar puertas y ventanas, así como retirar objetos del exterior que puedan caer a la calle. Además, el gobierno andaluz ha decidido suspender las clases presenciales en toda la comunidad, salvo en Almería, y en Málaga se ha priorizado el teletrabajo para el personal municipal no esencial. Se ha insistido en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios.

EFE Una mujer se protege de la lluvia

De forma preventiva, ya hay más de 1.000 desalojados en toda la región. En las zonas rurales de Jerez, cerca de 900 personas han abandonado sus casas por la crecida del río Guadalete, mientras que 450 han sido desalojadas en el Campo de Gibraltar. Uno de los municipios afectados es Jimena de la Frontera, cuyo alcalde, Fran Gómez, ha señalado que "lo peor se espera para las próximas horas".

El municipio de Jimena está bañado por dos ríos importantes, el Los Garganta y el Guadiaro, uno de los cuales ya se encuentra "desbordado desde la anterior borrasca". Gómez ha expresado su preocupación, ya que con las nuevas lluvias se esperan "inundaciones muy, muy serias". Para hacer frente a la situación, 250 militares y 90 vehículos especializados se han desplegado en Huelva, Cádiz y Granada, con el apoyo de helicópteros de las bases de Morón y Torrejón.

Ronda, ante una noche crítica

En el programa 'La Linterna' de COPE, Expósito ha conversado con Maripaz Fernández, alcaldesa de Ronda, uno de los puntos que estarán en alerta roja. La alcaldesa ha explicado que, aunque la tarde ha estado tranquila, "lo peor se espera esta noche". La alerta ya ha sonado en los móviles de los ciudadanos y se han transmitido mensajes preventivos, sobre todo en las zonas rurales, donde "hemos desalojado algunas casas que están muy cercanas al río" y que ya se inundaron la semana pasada.

Fernández ha señalado que, con toda seguridad, estas áreas se desbordarán de nuevo. "Como ya sabemos que esas son zonas inundables, pues así se lo hemos trasladado y los vecinos pues lo han hecho sin lugar a duda", ha afirmado. La previsión meteorológica es contundente: lluvias intensas que pueden dejar un "acumulado de 200 litros" sobre un terreno ya saturado. "Pues, los ríos y los arroyos están desbordados", ha sentenciado la alcaldesa.

EFE La nueva borrasca que ha irrumpido este lunes en Andalucía ha dejado de momento más de 150 incidencias solo en la provincia de Sevilla, donde cinco personas han resultado heridas a raíz de distintos desprendimientos provocados por las fuertes rachas de viento

La situación en Grazalema

Carlos García, alcalde de Grazalema, ha destacado la importancia de las medidas de autoprotección, ya que los habitantes de la zona conocen los puntos de peligro. "Quien trabaja en nuestra zona en el campo, conoce dónde están los principales problemas cuando llueve de de forma abundante", ha manifestado. Aunque en Grazalema están acostumbrados a grandes precipitaciones, la situación actual es excepcional.

El alcalde ha aportado datos impresionantes: 1.300 litros caídos en enero, de los cuales 1.100 se acumularon en solo ocho días. "El problema es que llevamos muchas jornadas acumuladas de ese nivel de lluvias y la tierra no soporta más agua", ha subrayado García. Esta saturación del terreno, calificado por la Junta como un "episodio inédito", es lo que incrementa la inestabilidad y el peligro.