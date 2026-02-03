Juan de Dios del Pino, portavoz de la Aemet en Andalucía: "Se superará el aviso rojo, que está en 120 litros por metro cuadrado, en la zona de Grazalema"

La borrasca Leonardo ha puesto en alerta a gran parte de Andalucía, con previsiones de precipitaciones de gran intensidad en las próximas horas. Juan de Dios del Pino, portavoz de la Aemet en Andalucía, ha explicado en el programa 'La Linterna' que se esperan acumulados muy importantes, especialmente en zonas de Cádiz y Málaga, donde se podrían alcanzar cifras récord según las últimas informaciones.

Grazalema, el punto crítico

Según el portavoz de la Aemet, la masa húmeda afectará a toda la comunidad, pero será en la sierra de Grazalema (Cádiz) y la serranía de Ronda (Málaga) donde las precipitaciones serán más cuantiosas. Del Pino ha señalado que Grazalema, una zona ya de por sí muy lluviosa, será el epicentro del temporal y ha advertido que "se superará el aviso rojo, que está en 120 litros por metro cuadrado".

EFE Vista del cauce del Río Guadiamar entre Gerena y Aznalcóllar (Sevilla)

La previsión más alarmante, no obstante, es la que da nombre a esta noticia: "Se esperan acumulados de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona de Grazalema", ha confirmado Del Pino. Esta situación ha llevado a tomar medidas preventivas como el blindaje de Jerez con evacuaciones masivas y la suspensión de servicios. Las autoridades siguen la última hora de la borrasca Leonardo para conocer las novedades.

Uno de los municipios que ya sufre las consecuencias es Jimena de la Frontera, en Cádiz. Su alcalde, Fran Gómez, ha alertado de que se preparan para afrontar una situación complicada, con inundaciones que prevé "muy, muy serias". La principal preocupación se centra en los ríos Hozgarganta y Guadiaro, uno de los cuales ya se encuentra desbordado. Como medida de precaución, las autoridades han procedido al desalojo preventivo de 42 personas en las zonas más vulnerables cercanas a los cauces.

Alamy Stock Photo Senderismo por el barro a lo largo del río Hozgarganta, Jimena de la Frontera, Andalucía

Pese a la aparatosidad del temporal, los expertos señalan que no se trata de una situación excepcional. José Antonio Aparicio, presidente del Instituto Español para la Reducción de los Desastres, asegura que estos episodios de lluvias intensas obedecen a una recurrencia cíclica. Según Aparicio, cada 13 o 14 años se repite la misma situación, con períodos de dos años en los que se concentran fuertes precipitaciones, como ya ocurrió en 1995-1997 y 2008-2010.

De hecho, los técnicos de las cuencas hidrográficas ya habían advertido a principios del año hidrológico de 2023 que se iniciaba una nueva serie bianual de lluvias. 'Nuestra frase común, entonces, era decir que ya tocaba, y así ha sido', afirma Aparicio. El experto concluye que, aunque se trate de un año húmedo esperado, resulta preocupante en materia de seguridad ciudadana por los efectos perjudiciales que las lluvias intensas provocan en las personas y sus bienes.