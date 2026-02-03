Carlos García, alcalde de Grazalema: "La tierra no soporta más agua y cuando revientan los caños, suelen ser anecdóticos, pero con acumulados por encima de 150 litros, son una evidencia del peligro"

La borrasca Leonardo ha puesto en alerta máxima a Andalucía. Los teléfonos móviles de 48 municipios andaluces han recibido un aviso masivo ante la llegada de fuertes lluvias y vientos que ya afectan a varios puntos de la comunidad. La situación es especialmente crítica en Grazalema (Cádiz) y la serranía de Ronda (Málaga), donde se activará la alerta roja a partir de la medianoche. En la zona del Estrecho, la alerta se mantiene en nivel naranja. Ante este panorama, el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha advertido en el programa 'La Linterna' de COPE sobre la gravedad de la situación en un terreno ya saturado por las lluvias.

El portavoz de la AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha confirmado que la zona de Grazalema y la serranía de Ronda serán las más afectadas, con previsiones que superan el umbral del aviso rojo. Se esperan acumulados "por encima de los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas", aunque no se descarta que se puedan alcanzar los 200 litros por metro cuadrado.

Máxima precaución y medidas preventivas

Las autoridades insisten en que no se trata de alarmar, sino de informar para evitar errores pasados. La Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento al sentido común, pidiendo extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios, asegurar puertas y ventanas, y retirar objetos del exterior que puedan caer a la calle. Como medida preventiva, el gobierno andaluz ha suspendido las clases presenciales en toda la comunidad, a excepción de Almería. En Málaga, además, se han cerrado parques y se ha priorizado el teletrabajo para el personal municipal no esencial.

EFE Vista este martes del pueblo de Grazalema (Cádiz), donde esta noche se activa la alerta roja en espera de abundantes precipitaciones

De forma preventiva, ya hay más de 1.000 desalojados en toda la región. En las zonas rurales de Jerez, cerca de 900 personas han tenido que abandonar sus hogares por la crecida del río Guadalete, mientras que en el Campo de Gibraltar se ha evacuado a otras 450 personas. Uno de los municipios afectados es Jimena de la Frontera, cuyo alcalde, Fran Gómez, ha alertado en 'La Linterna' de la complicada situación que se avecina.

El municipio está bañado por los ríos Hozgarganta y Guadiaro, uno de los cuales "ya se encuentra desbordado desde la anterior borrasca". El alcalde ha expresado su temor ante las nuevas precipitaciones: "cuando empiece la inclemencia fuerte, pues, creo que vamos a tener unas inundaciones muy, muy serias".

El terreno no puede más

Grazalema, uno de los puntos con mayor índice de pluviosidad de España, se enfrenta a un episodio que la Junta ha calificado de "inédito". El alcalde, Carlos García, ha explicado que el problema no es una jornada de lluvias intensas, sino la acumulación. "Nos han caído 1.300 litros en enero, pero es que 1.100 se han acumulado en 8 días, y de ellos 500 se acumularon entre los días 28 y 29", ha detallado.

Esta saturación del terreno es el principal peligro. "Una jornada de 150 litros es común en Grazalema, el problema es que llevamos muchas jornadas acumuladas de ese nivel de lluvias y la tierra no soporta más agua", ha sentenciado el alcalde. García ha explicado que fenómenos locales como "la olla de la sima" y el reventar de los caños, que "suelen ser algo anecdótico", ahora "son una evidencia del peligro" debido a la inestabilidad del terreno.

En la cercana Ronda (Málaga), la alcaldesa Maripaz Fernández ha informado de que, aunque la tarde ha sido tranquila, lo peor se espera a partir de la medianoche. Ya se han desalojado algunas casas cercanas a ríos que se desbordaron la semana pasada. "Con las precipitaciones que están previstas, pues lo más lógico y lo normal es que muchas de las zonas rurales de nuestra ciudad, pues se vean muy afectadas", ha señalado, añadiendo que también se ha activado una alerta amarilla por viento.

Despliegue militar de apoyo

Para hacer frente a las posibles consecuencias del temporal, se ha activado un importante dispositivo de emergencias. Un total de 250 militares y 90 vehículos especializados se han desplegado en Huelva, Cádiz y Granada, con el apoyo de helicópteros de las bases de Morón y Torrejón. El operativo incluye equipos especialistas en búsqueda, rescate y evacuación, preparados para actuar si fuera necesario.