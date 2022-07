Me he pasado con la sal: ¿Cómo puedo arreglar una comida que está muy salada?

Los españoles disfrutamos cada vez más de la creciente oferta gastronómica que ofrecen los restaurantes, aunque son muchas las personas que adoran cocinar en sus hogares, una situación que viene dada por el auge de los programas televisivos dedicados a este tema, las dietas y los hábitos saludables, además de la fama internacional de nuestra cocina.

Un ingrediente fundamental a la hora de ponernos manos a la obra es la sal, aquel que aporta el sabor necesario para nuestros platos. En cuanto a ella, algo que nos ha ocurrido a casi todos es pasarnos con su punto, lo que hace que todo el tiempo invertido en la cocina apenas sirva para algo y que el plato quede, finalmente, arruinado.

Patata, zumo de limón, azúcar... los trucos para arreglar las comidas demasiado saladas

Sin embargo, el problema se puede solucionar gracias a la multitud de trucos que existen para ello. La teoría de los gajos de patata cruda siempre ha estado en entredicho. Y es que mientras muchos aseguran que tan solo absorbe el sabor del caldo, otros explican que su almidón sí absorbe la sal si se deja en el guiso durante un tiempo.

Por otro lado, la acidez que contiene el zumo de limón también puede ayudar a rebajar un poco su sabor. Otra solución se encuentra en el azúcar, aunque hay que medir su cantida ya que puede empeorar aún más nuestro plato. Es por ello que, en este caso, es mejor ir añadiendo poco a poco e ir probando mientras lo hacemos.





Ahora bien, ¿debemos preocuparnos si un guiso nos sale demasiado salado? En absoluto. Es más, es uno de los platos en los que no hay ningún tipo de problema porque al contener fumet y caldo, se puede sustituir por otro que no tenga sal. La siguiente opción que se nos presenta es la del agua, aunque no es la mejor, ya que, cuanta más echemos, más rápido desaparecerán los sabores. Llegados a este punto debemos tener en cuenta que al añadir cualquiera de las dos cosas, nuestra mezcla será cada vez más líquida y, si lo queremos solucionar, valdrá con echar harina fina de maíz.

Estas son algunas de las alternativas al consumo de sal para prevenir los efectos que tiene en nuestro cuerpo

Pero, ¿es realmente buena la sal para nuestra salud? La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo máximo de 5 gramos de sal diarios, unos niveles que pueden evitar enfermedades cardiovasculares o hipertensión arterial. En caso de superar estas cantidades, los riñones serán incapaces de filtrarla, haciendo que el corazón tenga que trabajar más, lo que provocará el aumento de la presión arterial.

Entonces, ¿que otras alternativas tenemos a la sal? En primer lugar, la realización de ejercicio físico, con una media de 5 horas a la semana y llevar a cabo una dieta equilibrada son fundamentales. En las comidas puede cambiarse por especias como la pimienta negra, las semillas de girasol, la mostaza y el orégano.





Otros procesos pueden ser la reducción de los productos ultraprocesados y de los embutidos y charcutería, ya que ambos contienen una gran cantidad de la misma.