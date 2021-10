Para qué sirve realmente el agujero del capuchón de los bolis Bic y por qué no hay tinta en todo el tubo

Todos los días se venden 6 millones de bolígrafos Bic de cristal en todo el mundo, es una de los elementos que no suelen faltar en cualquier escritorio, ya sea de un estudiante de colegio como de un médico, un abogado o cualquier adulto que necesite escribir a mano. Y aun así, hay muchos que todavía se preguntan varios detalles sobre la composición del boli de la multinacional francesa que todavía desconocer. Por ejemplo: ¿para que sirve el conocido agujero en la parte final del capuchón?

Otra de las cuestiones que no todos sabrán explicar es por qué la tinta no cubre el tubo al completo. O, ¿de verdad son perfectamente redondas las puntas de los bolígrafos? Ahora, ha sido la propia empresa, que también se dedica a la producción de mecheros de bolsillo y maquinillas de afeitar la que se ha decidido a explicarlo a través de su página web oficial. Una compañía de origen francés que fue fundada en 1950 y que debe su nombre a su creador, Marcel Bich, que optó por eliminar la 'h' al final de su apellido para evitar las mofas con la marca y el conocido insulto 'bitch', dirigido en inglés a las mujeres.

A nadie se le escapa que el bolígrafo, que se encuentra en la colección permanente del MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York), contiene un pequeño agujero en la punta. No obstante, no siempre ha sido así, sino que se trata de un elemento añadido a partir de 1993 para adecuar el producto a las normas de seguridad internacional, o lo que es lo mismo, para evitar el centenar de atragamientos que se producían al año con el utensilio.

Por ello, y tal y como explica Bic en su web, el agujero es para que siga traspasando una mínima cantidad de aire en el caso de que un niño, o incluso un adulto, se traguen el capuchón. “Además de ayudar a prevenir que se produzcan fugas de tinta, todas nuestras tapas Bic cumplen con las normas de seguridad internacionales que tratan de minimizar los riesgos de que los niños se las traguen accidentalmente”, explica la compañía francesa en el portal oficial de la marca. “Algunas de estas tapas, como la utilizada para el Bic Cristal, tienen un pequeño agujero en la parte superior para cumplir con las normas de seguridad existentes”, argumentaba hace sólo unos años.

Pero no es el único de los detalles que hace a más de uno rascarse la cabeza como, por ejemplo, ¿por qué no hay tinta en casi un tercio del tubo? No es que quieran sacarnos los cuartos, sino que así evitan el riesgo de que se derrame la tinta. Además, si el bolígrafo estuviera cargado de tinta hasta el borde, esta se desparramaría porque nuestras manos tienen una temperatura media de 37º y la tinta es de un material que se expande con el calor.

Otro de los detalles curiosos es que, en cada tubo de tinta, hay suficiente como para escribir durante tres kilómetros. Además, la bola que hay en la punta de estos bolígrafos, antes de ser colocadas, son pulidas con polvo de diamante durante cinco días para que sean perfectamente redondas.

In celebration of more than 70 years of the #BIC Cristal pen, BIC joined forces with Pinel et Pinel to create a limited-edition collection of luxury leather pens made in the maison’s Parisian workshops. Which is your favorite? #BICCristalpic.twitter.com/LGF3rAZLNG