El uso de mascarillas es obligatorio a partir de este jueves cuando estemos en espacios públicos cerrados o abiertos y en la calle cuando no sea posible respetar la distancia de seguridad de dos metros. Además, los niños mayores de 6 años también están obligados a llevarlas. Cuando salimos a la calle vemos que no todas las personas usan las mismas mascarillas, desde las higiénicas hasta las FPP2 o FPP3, e incluso algunos llevan una pantalla.

¿Puedo llevar pantalla en lugar de mascarilla?

La orden publicada en el Boletín Oficial del Estado que entraba en vigor este jueves 21 de mayo especifica que "se entenderá cumplida la obligación mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca". Por tanto, no contempla el uso de pantallas o viseras protectoras como sustitutas de las mascarillas.

La función de las pantallas de plástico y protectoras es cubrir la cara y los ojos para evitar que, si hablas con otra persona que pueda estar contagiada, las gotas de saliva lleguen hasta ellos, ya que contiene pequeñas partículas del virus y puedas contagiarte. Los profesionales comenzaron a utilizarlas ante la falta de material de protección, pero fuera del entorno sanitario, también vemos a personas paseando con estas pantallas.

El Ministerio de Sanidad recogió en un documento donde explica cuál es procedimiento de actuación para la prevención de riesgos laborales frente al SARS-CoV-2 la protección ocular y facial con las pantallas. Además, recomienda su uso para evitar el riesgo de contaminación por salpicaduras o gotas, una recomendación especialmente para el personal que está expuesto porque tratan con pacientes contagiados por coronavirus. Otro de los usos recomendados es durante los "procedimientos de generación de aerosoles".

Estas viseras de plástico pueden servir como elemento complementario para la protección, pero son menos efectivas que las mascarillas. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, explicó en su rueda de prensa diaria, que “Una visera reduce menos, pero puede ayudar. Lo que no podemos pretender es que estas viseras que reducen menos se utilicen en otros ambientes o por algunas personas que necesiten una protección de alto nivel".

¿Qué tipo de mascarillas debo usar según mi edad?

La doctora Patricia Alcaraz ha explicado en ‘Herrera en COPE’, que las mascarillas quirúrgicas "no producen falta de oxígeno", sino que lo que hacen es detener que los virus salgan al exterior. Como ejemplo ha puesto el caso de los cirujanos, que se pasan en el quirófano hasta doce horas operando sin quitarse la mascarillay "trabajan con precisión".

En este sentido, la médica ha explicado que las mascarillas que ha impuesto Sanidad son lasquirúrgicas, que son las más económicas. Para personas de hasta 40 o 50 años que no tienen factores de riesgo son suficientes para prevenir que se contagie a los demás.

En el caso de las personas de más de 60 años, Alcaraz ha recomendado utilizar las mascarillas FPP2 o FPP3 porque impiden que les contagien. "Con las quirúrgicas evitamos que nuestros virus vayan a los demás y con las otras que nos entren a nosotros", ha precisado la doctora.

En lo que respecta a las personas con ansiedad, la psiquiatra ha dicho que, si tienen "sensación de ahogo", que puede producir mareos, desmayos o palpitaciones, deben relajarse y pensar en el papel de los cirujanos.

Por otro lado, Alcaraz ha recordado que para hacer deporte no hace falta llevar mascarilla, sino mantener los dos metros de seguridad. Además, ha puntualizado que las personas federadas no tienen que hacer deporte con mascarilla. "'Para hacer deporte no la recomiendo", ha dicho la doctora.

