¿Tengo que llevar mascarilla en el coche a partir de este jueves?

Desde este jueves el uso de mascarillas es obligatorio en lugares cerrados y abiertos, siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros.

¿Qué ocurre en los vehículos? En el coche, la normativa sigue siendo la misma y no es obligatorio el uso de este elemento de protección en algunos casos. Es de uso obligatorio cuando los pasajeros que circulan en el mismo viven en diferentes domicilios. Si comparten la misma casa, no es obligatorio.

En cuanto a la ocupación máxima, será de dos pasajeros por fila si no conviven y si viven juntos podrán ocupar todas las plazas del coche.

Algo parecido ocurre con las motos. Si los pasajeros comparten domicilio no es obligatorio que utilicen mascarilla. Si no es así y si no llevan casco integral, será de obligado cumplimiento llevar puesto este elemento de protección.

Es importante que el conductor lleve correctamente la mascarilla, y que en ningún caso este elemento le limite el campo de visión.

VAIVENES DEL GOBIERNO CON LAS MASCARILLAS

El Ministerio de Sanidad ya ha publicado la orden que regula la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros.

Hace seis días, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, aseguraba que el uso de mascarillas no era obligatoria. Este miércoles, Simón ha reconocido que no pidieron mascarillas porque había escasez en el mercado.