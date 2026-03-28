Pablo Borraz, arquitecto: “La cocina americana mezcla ruidos y olores; solo la recomiendo si eres muy ordenado pero para mi no sería lo ideal”

La tendencia de las cocinas abiertas, que fusionan en un único espacio el salón, la cocina y el comedor, se ha consolidado en miles de hogares como una solución para ganar amplitud y luminosidad. Sin embargo, el arquitecto Pablo Borraz ha alertado sobre los problemas derivados de esta moda cuando se diseña "sin ningún tipo de filtro", una decisión que puede generar inconvenientes en el día a día y que, además, tiene una difícil solución si no se planifica desde el principio.

Los inconvenientes de un espacio sin filtros

Para Borraz, el principal problema de estos espacios completamente diáfanos es que se mezclan tres usos que son muy diferentes entre sí: cocinar, comer y estar. Aunque reconoce que en viviendas pequeñas o para personas con un estilo de vida muy ordenado puede funcionar, el experto subraya el conflicto que supone esta unión. "Estás mezclando 3 usos que en realidad son muy distintos", señala el arquitecto.

Estás mezclando 3 usos que en realidad son muy distintos" Pablo Borraz Arquitecto

Esta fusión de ambientes provoca que los ruidos y olores propios de la cocina invadan la zona de descanso y ocio. Además, introduce un factor que a menudo se pasa por alto: el desorden. "El desorden de la cocina puedes verlo desde el sofá", apunta Borraz. Este hecho, que puede no ser un problema para algunos, resulta incómodo para el uso diario de una familia, donde la cocina es un espacio de actividad constante.

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La flexibilidad es la solución

Frente al modelo totalmente abierto, el arquitecto propone una alternativa mucho más funcional y versátil: una cocina bien conectada con el salón, pero con la posibilidad de independizarse cuando sea necesario. No se trata de volver a los tabiques tradicionales, sino de instalar elementos que permitan separar los ambientes de forma puntual, como puertas correderas de cristal o paneles móviles. La clave, según Borraz, es "poder decidir cuándo sí y cuándo no".

Poder decidir cuándo sí y cuándo no" Pablo Borraz Arquitecto

Esta solución flexible permite disfrutar de la sensación de amplitud de un espacio abierto en el día a día, pero también ofrece la opción de cerrar la cocina para evitar que el ruido de la campana extractora o los olores de la comida se extiendan por el salón, especialmente cuando hay invitados o se desea un ambiente más tranquilo. Para quienes de verdad disfrutan cocinando, poder aislar el espacio es una ventaja fundamental.

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Lo más importante, insiste el arquitecto, es tener en cuenta estas consideraciones desde la fase inicial del proyecto de reforma o construcción. Integrar una solución de separación a posteriori es complicado y costoso. "Si no lo piensas desde el principio, luego no tiene fácil solución", concluye Borraz, subrayando la importancia de analizar el estilo de vida y las necesidades reales de cada familia antes de optar por un diseño de cocina totalmente abierta.