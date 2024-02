Se trata de uno de los alimentos con mayor contenido proteico y un habitual de la dieta mediterránea: el huevo. Ya sea cocido, pasado por agua, en una tortilla francesa o en una tortilla española. Otro clásico son los huevos fritos, muy habituales con sus patatas fritas o incluso en el formato 'roto' con jamón o morcilla. No obstante, muchos nutricionistas, al igual que recomiendan el consumo de huevo dentro de una dieta rica en proteína, advierten de que la cantidad de aceite que se suele emplear para freírlo puede elevar los niveles de colesterol, así como la cantidad de grasas (eso sí, buenas) que consumimos.









Otra clave es el elevado precio de una botella de aceite en el supermercado. Las previsiones de sequía para este año en España han llevado a muchos agricultores a participar de una escalada de precios en el aceite de oliva que ha llevado a la botella de un litro hasta el umbral (si no lo pasa ya) de los 10 euros, cuando hace sólo unos años estaba a menos de la mitad en algunas tiendas. Estos factores han llevado a que muchos 'cocinitas' hayan optado por lanzarse a alternativas a la hora de preparar los huevos evitando usar demasiado aceite. Una es echar mano del microondas pero, en los últimos meses, se ha puesto de moda en España una nueva forma de cocinarlos y que queden más similares a la versión 'frita'.





La nueva forma de cocinar un huevo frito



Lo primero que hay que tener en cuenta es que debemos considerar la posibilidad de adquirir una freidora de aire en el mercado. Se puede adquirir en cualquier punto de venta de electrodoméstico y su precio varía según el tamaño. Una vez lo tengamos, sólo son necesario tres ingredientes: sal, pimienta y los huevos. Eso sí, no estaría de más adquirir un bote de aceite en spray para, en el primer paso, rociar un recipiente que sea apto para la freidora de aire.









Lo siguiente es cascar los huevos e introducirlos en el recipiente con cuidado de que no se rompa la yema. Luego, si la freidora no cuenta con una función de 'huevo', la activamos a 190 grados y los cocemos durante uno o dos minutos. Una vez haya terminado, retirarle y echar la sal y pimienta al gusto. No obstante, no todos cuentan con el electrodoméstico, no quieren comprarlo o no les queda espacio en la cocina. Para ellos, también hay otra alternativa.





La otra forma de cocinarlo sin freidora de aire



Eso sí, aunque no tengamos una freidora de aire, lo que sí que tenemos que hacer es tener un microondas, cosa que suele ser habitual en la mayoría de las casas.

1 o 2 huevos

Aceite de oliva

Sal

Pimienta (opcional)

Un recipiente de silicona ancho que con tapa

Una espátula

Un cuenco pequeño









Para hacer un huevo frito en el microondas, primero tenemos que poner el microondas a máxima potencia. O lo que es lo mismo, ponerlo en icono que tiene 3 rayas verticales o a 800W. A continuación ponemos en el recipiente de silicona un chorro de aceite de oliva, lo suficiente como para evitar que los huevos se peguen la superficie. No te excedas con la cantidad de aceite, porque no es necesaria la misma cantidad de aceite para freír un huevo en una sartén que para freírlo en el microondas.

Cascamos los huevos en un cuenco pequeño y los salpimentamos a nuestro gusto. Una vez hecho esto, los vertemos en el recipiente de silicona, lo tapamos y lo metemos en el microondas y ponemos a cocinar durante dos minutos. Una vez pasado el tiempo, saca el recipiente con la ayuda de un trapo para no quemarnos. Lo abrimos y, con la ayuda de una espátula, sacamos los huevos y los ponemos en un plato.