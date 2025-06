Multas de más de 5.000 euros a los turistas españoles que lleven estos productos en la maleta: en su viaje a Reino Unido

La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha supuesto la pérdida de libertad de movimiento entre el país y España, lo que ha complicado los trámites de residencia, trabajo y estudios. Además, el turismo es uno de los sectores que más ha notado el Brexit, ya que las nuevas normas aduaneras y la depreciación de la libra han reducido ligeramente el volumen de viajeros británicos.

Aunque el Reino Unido sigue siendo uno de los mercados turísticos más importantes para nuestro país, la burocracia añadida complica la experiencia de los turistas británicos. Del mismo modo, se han impuesto ciertas normas para aquellos que viajan desde España o cualquier otra región de Europa al país inglés.

Prohibido llevar queso o jamón en la maleta

El pasado mes de abril, el Gobierno británico aprobaba una medida que afecta a todos aquellos pasajeros que viajen desde la Unión Europea, más concretamente a su equipaje.

El Departamento para Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno británico (Defra) prohíbe la entrada al país a los viajeros procedentes de la UE con sándwiches, queso, carnes curadas como el jamón, carnes crudas o leche, para prevenir la propagación de la fiebre aftosa tras el creciente número de casos en toda Europa.

La medida llegaba días antes del comienzo de la Semana Santa y después de que ya se hubiera prohibido importaciones de ganado vacuno, ovino y otros rumiantes y carne de cerdo, así como productos lácteos a países como Alemania o Austria, por el mismo motivo sanitario.

qué es la fiebre aftosa

La situación no debe alarmar a la población, ya que la fiebre aftosa no representa ningún riesgo para los humanos y no hay casos en el Reino Unido.

No obstante, se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa del ganado, las ovejas, los cerdos y otros animales de pezuña hendida como jabalíes, ciervos, llamas y alpacas, y el brote en Europa presenta un riesgo significativo para las empresas agrícolas y el ganado, según el Departamento británico.

Multas de más de 5.000 euros

La aprobación de esta medida afecta a todos aquellos pasajeros españoles que viajen a Reino Unido, que ya no podrán llevar, en ningún caso, jamón serrano en la maleta. Además de ser requisados, el pasajero que lo porte se enfrente a una cuantiosa multa. La cifra impuesta puede ascender hasta las 5.000 libras, lo que suponen unos 5.900 euros.

registro obligatorio para viajeros

Más allá de esta normativa, desde el 1 de abril, todos los turistas que quieran entrar en Reino Unido, procedentes de la UE, tienen que rellenar un documento obligatorio, similar al necesario para viajar a Estados Unidos.

Con las siglas ETA (autorización electrónica de viaje), se trata de un sistema de registro que queda vinculado al pasaporte y cuesta 10 libras. Tendrá una validez de dos años, salvo que caduque antes el pasaporte, y permitirá estancias de hasta seis meses en Reino Unido.