Una modelo desvela que tiene 75 años y es abuela: El secreto fue dejar de tomar este alimento

Una modelo de más de 70 años, Carolyn Hartz, se ha vuelto viral desde hace meses al descubrirse no sólo su edad, si no que en realidad es abuela de varios nietos. De hecho, no han sido los únicos motivos por los que se ha hecho popular desde 2022, sino también al revelar cuál es su secreto para su espectacular figura: entre otros consejos, dejar de comer un alimento en concreto.

Concretamente dejó de tomarlo desde hace más de 30 años, cuando apenas había cumplido los 40, como explicaba en una entrevista en el programa matinal del país australiano 'Today Extra'. Todo ello a raíz de un problema de salud que le obligó a tomar serias restricciones en sus hábitos alimentarios, asegura.





El alimento que dejó de tomar la modelo



Carolyn Hartz explicaba que “nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, lo que significa que tenemos que tomar el control, tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más duro”. Pero, ¿cuál es el alimento que suprimió de su dieta habitual? Lo aclara en Channel 9 en el siguiente vídeo.









“Abandoné el azúcar alrededor de hace 29 años, cuando tenía 41 años. Fui diagnosticada como pre-diabética, No era algo complicado, me dijeron que tomara medicamentos pero sabía que era adicta a los azúcares. Cualquiera que se levanta por las mañanas y se toma media tarta de queso y por la tarde un paquete de galletas de chocolate tiene un problema de azúcar”.

Además de evitar el azúcar añadido, Hartz enfatiza la importancia de ser consciente de lo que comemos y cuánto comemos. Aboga por saborear y disfrutar cada bocado, lo que ayuda a evitar el exceso de comida y el aumento de peso innecesario. Como alternativa al azúcar, utiliza xilitol, un edulcorante natural que se encuentra en alimentos como caramelos, chicles, mermeladas y helados.





Los otros consejos de Hartz

Además de evitar las comidas azucaradas, la espectacular modelo de 75 años incide en que incorpora en todas sus comidas elementos proteicos, algo que le permite aguantar más frente a los antojos, como los paquetes de galletas que aseguraba, se tomaba cada tarde. Sin embargo, subraya la importancia de consultar con un médico o nutricionista para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento personalizado.







Los niveles de azúcar en nuestro día a día



Además, sobre el azúcar, recordamos en COPE que las recomendaciones de su ingesta son muy estrictas. No es difícil sobrepasar los 25 gramos libres que aconsejan. Por ejemplo, con una sola lata de refresco ya estamos sobrepasando esa cantidad. El azúcar es el principal enemigo a la hora de alcanzar y a mantener un peso saludable, pero también a la hora de desarrollar determinados problemas en tu sistema digestivo que desconocías a pesar de controlar esas cifras aconsejadas.

Sin darte cuenta puedes estar consumiendo más de lo que imaginas. Con echar dos cucharadas de cacao a la leche, ya pones 15 gramos. En los cereales, aportas 50 gramos por cada 100 de producto en algunos casos. Los refrescos azucarados llegan hasta 40 gramos por cada 100 mililitros. En 100 gramos de chocolate con leche, hay hasta 60 gramos. Pero es que en esa mermelada que usas cada mañana, ya tienes hasta 50 gramos. Lo mismo sucede con algunos tomates fritos y las salsas que hay en tu nevera, con hasta 22 gramos por cada 100 gramos.